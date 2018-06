Fernverkehr im Raum Winterthur bleibt bis Sonntagmittag lahmgelegt

Viel Nerven und Geduld brauchen Zugreisende im Raum Winterthur ZH: Nach der Entgleisung eines Güterzuges bleibt der Bahnhof Winterthur noch bis Sonntagmittag lahmgelegt. Auf der Ost-West-Achse geht nichts mehr.

Die aktuelle Auflistung aller Ausfälle finden Sie auf www.sbb.ch/railinfo.

Aus den Schienen gehievt

Drei mit Schottersteinen beladene Wagen waren am frühen Freitagabend im Bahnhof Winterthur aus den Schienen gesprungen. Grund dafür war eine Arretierung an einem Förderband-Wagen einer externen Baufirma, die den vorauslaufenden Wagen aus den Schienen gehievt hat, wie die SBB am Samstagnachmittag erklärte.

Zu diesem Schluss kommen laut Mitteilung die Sicherheitsexperten der SBB und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST). Dabei wurde ein Strommast beschädigt, was zu einem Kurzschluss führte. Neben dem Fahrleitungsmast wurden auch die Gleise beschädigt, wie die SBB mitteilten. Verletzt wurde niemand.

Nach der Entgleisung konnte der Stromunterbruch aber soweit eingegrenzt werden, dass Richtung Oberwinterthur Zugfahrten wieder möglich waren. Bei der Durchfahrt eines ICE fiel dann aber die Fahrleitung herunter, was erneut einen Kurzschluss auslöste.

Passagiere im Zug eingeschlossen

«Da die Leitungen unter einer hohen Spannung stehen, konnten die Pendler den Zug zunächst nicht verlassen», wie SBB-Sprecher Reto Schärli am Freitagabend zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet sagte. Zunächst habe die Fahrleitung geerdet werden müssen. Rund eine halbe Stunde später meldeten die SBB, dass die Passiere sicher aussteigen konnten. Verletzt wurde niemand. Für die Passagiere bestand keine Gefahr, da das Innere eines Zugs wie ein faradayscher Käfig wirke.

Ein Video zeigt den Moment, als die Fahrleitung den Intercity-Zug touchierte.

Aufwändige Reparatur

Die SBB gingen noch am späteren Abend davon aus, dass der Bahnhof im Fernverkehr aufgrund von Beschädigungen bis am Samstagmittag stillsteht. Nach jetzigen Erkenntnissen dauert die Störung aber voraussichtlich bis zum Sonntagmittag. Danach könne der Betrieb durch Winterthur im Regional- und Fernverkehr teilweise wieder aufgenommen werden.

Die Aufräumarbeiten gestalteten sich sehr aufwändig, wie SBB-Mediensprecher Stephan Wehrle auf Anfrage von Keystone-SDA erklärte. Um die Güterwagen aus dem Gleisfeld zu heben, sei am morgen ein zweiter Kran notwendig gewesen.

Ab Mittag arbeite man nun mit Hochdruck daran, die Reparaturen an den Schienen und Weichen sowie an den Strommasten durchzuführen. Weil es sich beim defekten Strommast um eine über mehrere Gleise zusammenhängende Installation handelt, bräuchten diese Arbeiten besonders viel Zeit.

Störungen im Bahnverkehr

Die Einschränkungen im Bahnverkehr sind weiterhin gross. Im Fernverkehr verkehren nach aktuellem Stand bis Sonntagmittag keine Züge über Winterthur weiter Richtung Schaffhausen oder St. Gallen. Neben den Regionalzügen verkehrt von Westen ein Fernverkehrszug pro Stunde bis Winterthur.

Im Raum Winterthur sind Ersatzbusse im Einsatz. Reisende mit Reiseziel Richtung Osten müssen derzeit noch mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Ab Sonntagmittag kann voraussichtlich der Betrieb in Fernverkehr durch Winterthur wieder teilweise in Betrieb genommen werden,

Videos zeigen Pendler, die an verschiedenen Bahnhöfen der Region nach Anschlussverbindungen suchen. Betroffen waren Intercity- und Interregio-Züge sowie die S-Bahnen. «Die Ost-West-Achse ist an einem neuralgischen Punkt unterbrochen», sagte Schärli.

Gestrandete Pendler an verschiedenen Bahnhöfen der Region. (15. Juni 2018) Video: SDA

Der Zwischenfall hatte bereits am Freitag grosse Auswirkungen im Feierabendverkehr. Die Passagiere auf der Ost-Westachse mussten mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Hunderte von Pendlern waren an verschiedenen Bahnhöfen gestrandet. (TA/NN/sda)