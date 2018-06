Feuer und Explosionen beim Bahnhof von Evionnaz VS

Beim Grossbrand eines Bauernhauses in der Nähe der A3 bei Zeiningen AG sind vier Personen verletzt worden. Das Gebäude ist komplett abgebrannt. Mehr...

In einer Gewerbehalle in Füllinsdorf BL ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Weil viel Kunststoff verbrannt wurde, kam es zu einer starken Rauchentwicklung.