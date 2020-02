Feuerwehr bekämpft Brand in Rothenburg LU mit Grossaufgebot

Mehrere Leser-Reporter berichteten von einem Brand in Rothenburg LU. Ein Bauernhof stand in Flammen. Bilder und Videos zeigen, wie hohe Flammen aus dem Gebäude in der Nähe des Toni Zoos loderten. Der Brand war schon von weitem zu sehen.

Der Alarm ging kurz vor 21 Uhr ein. Ein Grossaufgebot von mehreren Feuerwehren bekämpfte den Brand und hatte diesen laut Reportern bald unter Kontrolle. Die Luzerner Polizei will am Vormittag informieren.

(chk)