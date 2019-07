Flughafen Basel-Mülhausen wegen Bombenalarm evakuiert

Am Euroairport Basel-Mülhausen sind die vier Abflughallen am Freitag für fünfzig Minuten geräumt worden. Verursacht wurde die Evakuierung durch ein zurückgelassenes Gepäckstück in der Halle drei. Fünf Flüge erhielten Verspätungen von zehn bis 35 Minuten.

Das verlassene Gepäckstück wurde um 14.10 Uhr entdeckt, wie Flughafensprecherin Vivienne Gaskel gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Sie bestätigte eine Information von blick.ch.

Die Polizei entschied sich zur Räumung der Hallen. Der Eigentümer des Gepäckstücks wurde schliesslich gefunden und identifiziert. Die Reisenden konnten um 15 Uhr wieder in die Abflughallen zurück.

