Flughafen lahmgelegt: Polizei jagt Drohnenpiloten

Wegen mehrerer Drohnen über dem Rollfeld ist der Flughafen Gatwick in der Nähe von London gesperrt worden. Von den ausgesetzten Flügen und Umleitungen auf andere Airports seien seit Mittwochabend mindestens 10’000 Passagiere betroffen gewesen, sagte Flughafen-Direktor Chris Woodroofe am Donnerstag in der BBC. Er sprach von einem «unverantwortlichen» Vorfall und entschuldigte sich bei den Kunden. Am Donnerstag wurden rund 110’000 Passagiere auf 760 Flügen erwartet.

14.15: Our runway is still closed because of drone sightings. Flights are cancelled up to at least 16.00 today, while we constantly review the situation. Please do not set out for the airport for your flight without checking with your airline first. We're sorry for the disruption — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 20. Dezember 2018

Man gehe nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, aber davon, dass es sich um eine «mutwillige Aktion» handle, so die Polizei von Sussex gegenüber der BBC. Die Drohne sei zudem «Industriestandard». Die Störung könnte mehrere Tage dauern, meldet die Polizei.

Risiko von Querschlägern

Zunächst waren am Mittwochabend zwei Drohnen gesichtet worden, deshalb wurden alle geplanten Flüge ausgesetzt. In der Nacht zum Donnerstag öffnete der Airport für kurze Zeit wieder – musste dann aber erneut den Flugverkehr stoppen, nachdem am Morgen eine Drohne gesichtet wurde.

Die Polizei suchte am Donnerstag weiterhin nach dem oder den Verantwortlichen für die Drohne. Über dem Flughafen war ein Helikopter im Einsatz. Wegen des Risikos von Querschlägern schiesst die Polizei die Drohnen nicht ab. Insgesamt sind gemäss der BBC über 20 Polizeieinheiten auf der Suche nach den Drohnenpiloten. Laut Hauptkommissar Justin Burtenshaw eine Herausforderung: «Jedes Mal, wenn wir uns in der Nähe der Verantwortlichen glauben, verschwindet die Drohne. Wenn wir das Flugfeld wieder aufmachen wollen, erscheint die Drohne erneut.» Gemäss dem «Telegraph» hat die Polizei nun die Armee um Hilfe gebeten. Erste bewaffnete Polizisten in Zivil wurden schon vor Ort gesichtet.

Nach britischem Recht ist es verboten, Drohnen in der Nähe von Flugzeugen und Flughäfen fliegen zu lassen, ausserdem dürfen sie eine Höhe von 122 Metern nicht übersteigen. London-Gatwick liegt südlich der britischen Hauptstadt und ist der zweitgrösste Flughafen des Landes nach Heathrow. Jedes Jahr werden dort 45 Millionen Passagiere abgefertigt.

It appears that the ??@NPAShq? helicopter has returned to #GatwickAirport amidst continued unconfirmed reports that several #drones are still flying in and around the confines of the airport. #drones #gatwick #police pic.twitter.com/fQr1EUsIX2 — Scott Bateman (@jumbo747pilot) 20. Dezember 2018

(ij/sda)