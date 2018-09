21-jähriger Fluglotse opfert sich, um Menschen zu retten

Ein beim schweren Erdbeben in Indonesien gestorbener Fluglotse wird wegen seines heldenhaften Einsatzes während des Bebens mit anschliessendem Tsunami auf der Insel Sulawesi als Held bezeichnet. Anthonius Gunawan Agung war im Dienst im Kontrollturm auf dem Flughafen Mutiara SIS Al-Jufrie in Palu, als die Erdstösse Sulawesi erschütterten.

Anthonius Gunawan Agung: #controllore di #volo a #PLW morto per permettere al #volo #PL6321 di atterrare in sicurezza.

Anthonius Gunawang Aung: #ATC controller at #PLW has sacrificed his life to ensured #flight #PL6331 to land safely.

Rip.@IACAChaplains @aviazionecivile pic.twitter.com/A1Fhkom7IC