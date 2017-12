Flugzeug mit Chrissy Teigen an Bord muss umkehren

Auf dem Weg von Los Angeles nach Tokio ist ein Flugzeug wegen eines nicht erlaubten Passagiers an Bord umgekehrt. Nach acht Stunden in der Luft landete die Maschine der Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) am Dienstagabend (Ortszeit) sicher zurück in der US-amerikanischen Metropole. An Bord befand sich auch das US-Model Christine Teigen. Sie twitterte, das Flugzeug sei nach vier der insgesamt elf Flugstunden umgedreht.

a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know — christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

Die Polizei habe Fluggäste befragt, die in der Nähe der betroffenen Person gesessen hätten, teilte das Model mit. Den Passagieren sei gesagt worden, dass jemand mit einem Ticket der Fluggesellschaft United Airlines in den ANA-Flug gestiegen sei. Die Flughafenpolizei sagte dem TV-Sender KABC, es habe eine «Verwechslung» gegeben, die nun gelöst sei. Der Flug sollte am Mittwoch erneut abheben.

They keep saying the person had a United ticket. We are on ANA. So basically the boarding pass scanner is just a beedoop machine that makes beedoop noises that register to nowhere — christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

Das amerikanische Model machte ihrem Unmut über die Situation in einer Reihe weiterer Tweets Luft. «Warum werden wir alle für den Fehler einer Person bestraft? Warum landet man nicht einfach in Tokio und schickt die Person zurück?», schreibt sie.

Why did we all get punished for this one person’s mistake? Why not just land in Tokyo and send the other person back? How is this the better idea, you ask? We all have the same questions. — christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

«Diese Person kann von Glück reden, dass wir alle wieder aussteigen müssen. Stellen Sie sich vor, sie müsste als Einzige aussteigen. Welch Schande!». Wieder in Los Angeles angekommen mussten die Passagiere aber offenbar noch weiter in der Maschine ausharren: «Es gibt eine 20-minütige Befragung, bevor wir das Flugzeug verlassen können. Das ist mein Traum. Polizei! Rede mit mir, rede mit mir! »

There is a 20 minute interview before we can get off the plane!! This is my dream. Police! Talk to me talk to me — christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017



