Frau durch Steinschlag im Berner Oberland tödlich verletzt

Bei einem Steinschlag in Gadmen BE an der Anfahrt zum Sustenpass ist am Samstagmorgen eine Frau tödlich verletzt worden. Mehrere Personen mussten mit einem Helikopter ausgeflogen werden.

Der Steinschlag ereignete sich kurz vor 10.40 Uhr im Gadmertal im Bereich der Triftbrücke, wie eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei sagte. Der Steinschlag löste einen Grosseinsatz aus, weil zu dem Zeitpunkt viele Menschen in der Region am Wandern waren.

Nach ersten Erkenntnissen war eine Frau mit einer männlichen Begleitperson von der Triftbrücke herkommend auf einem Bergwanderweg in Richtung Trifthütte unterwegs, als sich der Steinschlag ereignete. Die Frau wurde von den Felsmassen verschüttet, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagabend mitteilte.

Mehrere Personen ausgeflogen

Trotz sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch eine Crew der Air-Glaciers vor Ort, konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Ihr Begleiter blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Er wurde von der Rega ausgeflogen.

Ein Abschnitt des Bergwanderweges wurde durch den Steinschlag verschüttet. Der Weg musste aus Sicherheitsgründen für mehrere Stunden gesperrt werden. Mehrere Personen, die talwärts in Richtung Triftbrücke unterwegs waren, mussten mit dem Helikopter ausgeflogen werden. Wie die Kantonspolizei weiter mitteilte, konnte der Weg nach Abklärungen durch Geologen inzwischen wieder geöffnet werden.

(red/sda)