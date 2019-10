Fünf Personen in Kitzbühel getötet

Ein Mann soll in Kitzbühel in der Nacht auf Sonntag fünf Personen ermordet und sich dann in den frühen Morgenstunden der Polizei gestellt haben.

Die Polizei hat bisher noch keine Details dazu genannt, was in Vordergrub bei Kitzbühel genau passiert ist. Zurzeit läuft eine grosse Spurensuche am Tatort. Offenbar geschah die Bluttat in einem Einfamilienhaus.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich laut «ORF» um einen Einheimischen, einen gebürtigen Tiroler. Er soll im Rahmen der Beziehungstat zwei Frauen und drei Männer ermordet haben. (red)