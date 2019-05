Fünf Tote bei Kollision von zwei Wasserflugzeugen

Mindestens fünf Personen sind am Montag bei der Kollision von zwei Wasserflugzeugen in der Luft vor der Küste Alaskas ums Leben gekommen. Dies teilte nach Medienberichten die Reederei mit, welche die Rundflüge für die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs «Royal Princess» organisiert hatte.

Zehn der insgesamt 16 Insassen der beiden Maschinen wurden zudem verletzt aus dem Wasser des George Inlet bei Ketchikan geborgen. Eine Person werde noch vermisst. Der Gesundheitszustand von drei Verletzten wurde als ernst beschrieben.

Most of those on the planes were from the Royal Princess, a cruise ship docked in Ketchikan. 10 guests and a pilot were returning from a tour of Misty Fjords National Monument, according to the cruise line https://t.co/09Z4OoYGeE