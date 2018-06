Fünf Tote nach «gezieltem Angriff» auf Redaktion

Durch Schüsse in der Redaktion einer Lokalzeitung in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland sind am Donnerstag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.

Die «Capital Gazette» hat die getöteten Journalisten identifiziert. In Nachrufen auf ihrer Internetseite gedachte die «Capital Gazette» am Freitag den fünf Opfern. Unter den Opfern sind demnach zwei Frauen: Eine Verkaufsassistentin, die erst kurz bei dem Blatt war, sowie eine Lokalreporterin und Kolumnistin. Getötet wurden auch ein langjähriger Sportjournalist, ein Leitartikel-Autor und der stellvertretende Chefredakteur.

Jahrelanger Rechtsstreit

Ein Angreifer war am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in das Redaktionsgebäude eingedrungen und hatte geschossen. Er wurde festgenommen. Die Ermittler halten ihn für einen Einzeltäter. US-Medien zufolge hatte der weisse 38-Jährige einen jahrelangen Rechtsstreit mit dem Blatt.

Der Tatort ist der Newsroom der Zeitung «Capital Gazette», wie der zuständige Bezirkssheriff, Ron Bateman, in einem Live-Telefonat dem Sender Fox News sagte. Die «Capital Gazette» zählt zu den ältesten Tageszeitungen in den USA. Sie ist das Lokalblatt für die Region und gehört zur Gruppe der «Baltimore Sun».

Die Schüsse fielen im Newsroom der «Capital Gazette» in Annapolis. Karte: Google

Täter verstümmelte sich Finger

Spezialkräfte suchten nach möglichen Sprengsätzen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Wie ein Ermittler mitteilte, hat sich der mutmassliche Täter vor seiner Tat die Finger verstümmelt. Damit habe er offenbar einen Abgleich seiner Fingerabdrücke durch die Polizei verhindern wollen. Trotz der Aktion habe der Verdächtige aber identifiziert werden können. Später sagte ein Behördenvertreter, die Identität des mutmasslichen Todesschützen sei dank Gesichtserkennungstechnologie bestimmt worden.

Der Angriff ereignete sich um 14.40 Uhr Ortszeit (20.40 Uhr MESZ). Ein Mitarbeiter der Zeitung, der während des Vorfalls anwesend war, hatte zuvor von mehreren Toten berichtet. Reporter Phil Davis schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, ein «Bewaffneter» habe «durch die Glastür ins Büro geschossen und das Feuer auf mehrere Mitarbeiter eröffnet».

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Suche nach möglichen Sprengsätzen

Nach Schilderung von Augenzeugen haben sich Beschäftigte unter Schreibtischen versteckt, um sich vor den Schüssen zu schützen. Die Polizei sei extrem schnell, binnen 60 Sekunden, am Ort des Geschehens gewesen. Bewaffnete Einsatzkräfte waren auf dem Gelände im Einsatz, wie auf Fernsehbildern des Senders ABC News zu sehen ist. Menschen verliessen das Gebäude mit erhobenen Händen.

People with hands raised file out of office building housing Capital Gazette in Annapolis, Maryland as police respond to active shooter scene.https://t.co/9m9Lez98Wo pic.twitter.com/dNXOBwC7pz — ABC News (@ABC) June 28, 2018

Die Zeitungsredaktion befindet sich in einem vierstöckigen Bürogebäude in Annapolis, der Hauptstadt von Maryland, unweit der US-Hauptstadt Washington. 170 Menschen seien aus dem Gebäude, in dem sich mehrere Unternehmen befinden, in Sicherheit gebracht worden, sagte Polizeichef Bill Krampf. Das 40'000-Einwohner-Städtchen Annapolis ist wegen seiner Lage an der Chesapeake Bay und seiner historischen Innenstadt aus dem 18. Jahrhundert ein beliebter Ort für Touristen.

Gezielte Attacke

Die New Yorker Polizei hat laut Angaben des stellvertretenden Anti-Terror-Chefs John Miller Einsatzteams zu verschiedenen Medienorganisationen entsandt. Dies nicht «aufgrund einer bestimmten Bedrohungslage, sondern aus einem Übermass an Vorsicht», wie Miller mitteilte. Laut den Behörden lasse bei der Schiesserei in Annapolis bislang nichts auf einen terroristischen Hintergrund schliessen.

Die Polizei geht inzwischen von einer gezielten Attacke aus. Der Schütze habe Rauchgranaten eingesetzt, als er das Gebäude am Donnerstag betrat und das Feuer eröffnete, sagte Polizeichef Bill Krampf. Vor der Attacke erhielt die Zeitung der Polizei zufolge «allgemein gehaltene» Drohungen über die sozialen Netzwerke. Nun müsse geklärt werden, ob sie in Zusammenhang mit dem Verdächtigen stünden, sagte Krampf. Details zu Inhalt und Urheber der Drohungen nannte er nicht.

Über den Täter sagte ein Polizeisprecher: «Nach meinen Erkenntnissen war er verärgert über die Zeitung als Ganzes.» Der Mann habe nicht einzelne Reporter gezielt als Opfer ausgesucht. Der Sender NBC hatte zuvor berichtet, der Tatverdächtige habe vor Jahren einen Rechtsstreit mit dem Blatt ausgetragen - und diesen verloren.

Gouverneur ist bestürzt

Der Gouverneur des Bundesstaates Maryland, Larry Hogan, zeigte sich betroffen. «Ich war völlig bestürzt, als ich von dieser Tragödie in Annapolis erfuhr», schrieb er auf Twitter. Er forderte die Bevölkerung auf, allen Anweisungen der Behörden Folge zu leisten.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) June 28, 2018

In den vergangenen Monaten hatte es in den USA zahlreiche tödliche Schiessereien gegeben. Sie hatten die Debatte über Verschärfungen des US-Waffenrechts angeheizt. Trump unterstützt in dieser Debatte die mächtige Waffenlobby NRA. Der US-Präsident liess sich nach Angaben des Weissen Hauses über die Geschehnisse in Annapolis auf dem Laufenden halten und dankte den Helfern.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Juni 2018

