Fünf Verletzte bei Explosion einer Raffinerie

Mehr als einen Tag nach einer Explosion in einer Raffinerie in der US-Ostküstenstadt Philadelphia haben die Einsatzkräfte das Feuer noch nicht vollständig gelöscht. Der Brand sei allerdings unter Kontrolle.

Dies berichtete der TV-Sender NBC unter Berufung auf die Feuerwehr am Samstagmittag, aber nahe eines Lecks in einer Gaspipeline loderten weiterhin Flammen.

Die Explosion ereignete sich NBC zufolge am Freitagmorgen um 4.22 Uhr und riss noch in mehreren Kilometern Entfernung Menschen aus dem Schlaf. Trümmer seien in die Luft geschleudert worden und dann auf die Strassen in der Nähe der Anlage herabgeregnet. Kurz darauf habe sich eine dichte, schwarze Wolke gebildet. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden auf dem Gelände der Raffinerie fünf Arbeiter leicht verletzt.

«Verdammt, das sieht schlimm aus»

Videos von dem Vorfall zeigen einen Feuerball, der den Komplex des Unternehmens Philadelphia Energy Solutions vollständig zu umhüllen scheint. «Verdammt, das sieht schlimm aus», sagte der Bürgermeister der Stadt, Jim Kenney, dem Sender NBC. Kenney sprach von einer beängstigenden Szenerie. Er kündigte an, man werde alles daran setzen, die Anlage sicherer zu machen und dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht wiederhole.

This massive fire at a Philadelphia refinery caused explosions that were felt all the way in New Jersey pic.twitter.com/JwzqAxyvzO