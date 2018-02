Glückspilz knackt Lotto-Jackpot

Die Schweiz ist um einen Lottomillionär reicher. Die Zahlen 2, 4, 10, 19, 30, 36 und die Zusatzzahl 5 sicherten dem Glückspilz mit 29'303'784 Franken den sechsthöchsten Gewinnbetrag im Schweizer Lotto.

Die Liste der Swisslotto-Millionäre hat sich damit auf 709 Gewinner erweitert. Der Schein, der die über insgesamt 33 Ausspielungen andauernde Jackpot-Periode beendete, wurde am 27. Januar an einer Verkaufsstelle in der Innerschweiz gespielt. (nag/dapd)