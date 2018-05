Grossbrand im Europapark: Brand unter Kontrolle

Im Europapark im baden-württembergischen Rust ist am Samstagabend ein Grossbrand ausgebrochen. Das Feuer in einer Lagerhalle führte zur Evakuierung des Vergnügungsparks. Menschen kamen offenbar nicht zu Schaden.

Wie der Park über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, brannte es bei der Attraktion «Die Piraten von Batavia». Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei stand eine Lagerhalle im «Skandinavischen Bereich» in Flammen. Ob Fahrgeschäfte betroffen sind, war unklar. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten.

«Der Park wurde komplett geräumt», berichtete ein Polizeisprecher. Nach Schätzungen der Einsatzkräfte wurden nach Ausbruch des Feuers Tausende Besucher in Sicherheit gebracht. Laut Polizei zählte der Park am Samstag insgesamt 25'000 Gäste.

Gegen 21 Uhr hiess es von Seiten der Feuerwehr, das Feuer sei unter Kontrolle gebracht. Die Nachlöscharbeiten würden aber wohl noch Stunden andauern.

Der Europapark-Sprecher twitterte, dass über das weitere Vorgehen in der Nacht entschieden werde. Möglicherweise bleibt der Park am Sonntag geschlossen. Insgesamt waren gegen 500 Einsatzkräfte an der Bekämpfung des Grossbrands beteiligt gewesen.

«Bitte verhalten Sie sich ruhig»

Auf Bildern war zu sehen, wie dichter Rauch über der Lagerhalle aufstieg. Luftaufnahmen, die während des Feuers entstanden und über Twitter verbreitet wurden, zeigten Flammen auf mehreren Seiten des Gebäude. Die Rauchsäule war weithin zu sehen.

Auf Twitter rief der Park die Besucher auf: «Bitte verhalten Sie sich ruhig und folgen Sie den Anweisungen vor Ort.» Die Einsatzkräfte versuchten unter Hochdruck, ein Übergreifen des Feuers auf andere Areale zu verhindern.

Die Abendveranstaltungen im angegliederten Confertainment-Center und Schloss sollten aber wie geplant stattfinden, twitterte der Europapark. Die erste Meldung ging bei der Feuerwehr um 18.20 Uhr ein.

«Ich kann meine Gefühle nicht ausdrücken»

Der Geschäftsführer des Europaparks, Michael Mack, bedauert den Grossrand auf Twitter. «Ich kann meine Gefühle nicht ausdrücken», schreibt Mack. Die Bereiche Batavia und Norwegen seien komplett zerstört worden. Auf Twitter ist ein erstes Foto des «Skandinavischen Themenbereichs» nach dem Brand geteilt worden.

Auch der Schweizer Schlager-Star Beatrice Egli war vor Ort. Auf Instagram verbreitete die Sängerin ein Foto aus dem Europapark.

Ein Beitrag geteilt von Beatrice Egli (@beatrice_egli_offiziell) am Mai 26, 2018 um 9:59 PDT

Étendu des dégâts sur Pirate de Batavia et qui s'étendent aux bâtiments mitoyens de l'attraction. C'est très impressionnant ! #Piraten #Europapark #incendie



Photo: Amandine C. pic.twitter.com/nmUyZFmRRR — Europa Park Forever (@EPF4ever) May 26, 2018

So sah die Bahn aus: Eine Aufnahme von «Die Piraten von Batavia». (Januar 2014) Video: Youtube

(mch/sda)