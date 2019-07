Grossbrand in Pratteln unter Kontrolle

In Pratteln stand im Industriequartier in der Nähe des Bahnhofs ein Gebäude in Flammen. Laut Anwohnern soll es sich um die Chemiefirma Galvaplast handeln, ein Unternehmen für Kunststoff-Beschichtung. Die Polizei hat das gegenüber primenews.ch bestätigt. Dabei entwickelte sich viel Rauch.

Die Feuerwehr hat laut einem Communiqué der Polizei Basel-Landschaft von der Nacht auf Montag den Brand am Kunimattweg in Pratteln mittlerweile unter Kontrolle und konnte ihn – bis auf einzelne Glutnester – löschen.

Update Grossbrand in Pratteln: Brand gelöscht. Bezüglich Rauchentwicklung kann definitiv Entwarnung gegeben werden und Fenster&Türen können woeder geöffnet werden. — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) 1. Juli 2019

Für die Bevölkerung im Raum Pratteln gab die Behörde zudem Entwarnung. Spezialisten hätten in mehreren Messungen keine Giftstoffe im Rauch gefunden, sagte ein Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft am frühen Montagmorgen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Fenster und Türen könnten daher ab sofort wieder geöffnet werden. Vereinzelte Geruchsbelästigungen seinen allerdings noch möglich.

Fenster und Türen bitte im Raum Pratteln (Pratteln und umliegende Gemeinden u.a Muttenz, Frenkendorf/Füllinsdorf) schliessen. — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) 30. Juni 2019

Zuvor hatte die Behörde die Bevölkerung im Raum Pratteln und den umliegenden Gemeinden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Was genau gebrannt hat und die Brandursache sind laut dem Mediensprecher derzeit Gegenstand von Abklärungen. Während der Löscharbeiten müsse das Gebiet zudem grossräumig umfahren werden. Ein Feuerwehrmann musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung zudem ins Spital gebracht werden. Er konnte das Spital aber mittlerweile wieder verlassen, hiess es weiter.

Verkehrsinfo: Hardstrasse von Kunimattstrasse bis Acquabasilea gesperrt. Salinestrasse von Kunimattkreisel bis Bahnhofstrasse gesperrt — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) 30. Juni 2019

(anf/chk/sda)