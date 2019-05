Grosseinsatz der Polizei in Spreitenbach

In Spreitenbach AG ist ein Grosseinsatz der Polizei im Gange. Gegenüber 20 Minuten bestätigt Polizeisprecher Roland Pfister den Einsatz der Kantonspolizei Aargau. Betroffen sei ein Mehrfamilienhaus an der Poststrasse. «Die Bewohner konnten allerdings im Hause bleiben und mussten nicht evakuiert werden», so Pfister.

Folgt mehr in Kürze.