Grüne Bäume weiss gepudert: Schneemenge bricht Rekorde

Am Abend und in der Nacht auf heute hat es teilweise bis ins Flachland geschneit. In St. Gallen und in Bern wurde laut Meteonews im Mai noch nie soviel Neuschnee gemessen wie heute.

So lagen am Sonntagmorgen in St. Gallen 19 Zentimetern Neuschnee. Der bisherige Rekord lag bei zwölf Zentimeter – am 7. Mai 1957. In Bern wurde der Schneerekord ebenfalls gebrochen. Vier Zentimeter sind gemessen worden – den bisherigen Rekord gab es am 1. Mai 1945 mit einem Zentimeter.

Es ist ein ungewohntes Bild: Grüne Bäume sind weiss gepudert. Am meisten Schnee fiel entlang der zentralen und östlichen Alpen. Weil die Bäume schon Laub haben und der der nasse Schnee auf die Äste drückt, könnten diese brechen, warnt Meteonews. In schneereichen Gebieten solle man deshalb nicht in den Wald gehen.

Es ist amtlich. 4 cm Schnee in Bern. So spät im Jahr wurde in #Bern noch nie #Schnee gemessen. Bisher letzter gemessener Schnee: 1.Mai 1945.https://t.co/xkbndN1NMm

Bodenfrost bedroht Erdbeerfelder

Die Schweiz liegt zwischen einem Hoch über den britischen Inseln und einem markanten Tief über Italien. Die Kaltfront brachte bei Tagesanbruch minus eins bis minus zwei Grad. Im Flachland gibt es heute wechselhaftes Wetter mit Schauern und Schnee ab 400 Metern. Ab und zu könnte sich laut Meteonews aber auch die Sonne zeigen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und neun Grad.

Am Montagmorgen dürfte es verbreitet Frost geben. Der Bodenfrost birgt Gefahren im Verkehr. Zudem könnte er blühenden Erbeerfeldern und Rebbergen zusetzen. Bei den Obstbäumen ist die Blüte zwar vorbei, kleinere Früchte könnten laut den Meteorologen aber auch geschädigt werden.

Bereits am Samstagnachmittag begann es verbreitet zu schneien. Meteonews twitterte ein Video des Schneegestöbers.

Auch in der Ostschweiz gab es grosse nasse Schneeflocken. Dieses Video stammt aus St. Gallen:

(oli)