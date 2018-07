«Held von Paris» hat ersten Arbeitstag hinter sich

Ende Mai war Mamoudou Gassama einem vierjährigen Jungen zu Hilfe geeilt, als dieser im vierten Stock eines Pariser Wohnhauses an einer Balkonbrüstung hing und in die Tiefe zu stürzen drohte.

Nach der erfolgreichen Rettungsaktion wurde Gassama als «Held von Paris» und «neuer Spiderman» gefeiert. Doch die Heldentat brachte ihm nicht nur Ruhm ein, sondern auch die französische Staatsbürgerschaft und einen Job bei der Pariser Feuerwehr. Der 22-jährige Migrant begann am Sonntag seine neue Arbeit, wie seine Pressesprecherin «CNN» berichtete.

Gassama war einer von 24 neuen Rekruten, wie ein Tweet der Pariser Feuerwehr belegt.

24 nouveaux volontaires service civique dont Mamoudou Gassama ont rejoint cet après midi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Félicitations à eux ????????????? Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre ??https://t.co/j8oOCktHbv pic.twitter.com/bcc6h448nP — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 28. Juni 2018

Ein millionenfach angeklicktes Handyvideo von Passanten hatte die atemberaubende Rettungsaktion des Maliers publik gemacht: Mit übermenschlich wirkender Kraft kletterte der 22-Jährige in Windeseile an der Hausfassade von Balkon zu Balkon, angefeuert von einer Menschenmenge. Schliesslich erreichte er den vierten Stock, wo er den kleinen Jungen in letzter Minute unter Jubelrufen zu sich hochzog.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte Gassama daraufhin empfangen und ihn für seine «Heldentat» gelobt. Als Dank wurden dem illegal eingewanderten Malier seine Einbürgerung und ein Job bei der Feuerwehr zugesagt. Beide Zusagen wurden somit erfüllt. (nag/AFP)