Hoch Pia bringt 30 Grad

Lange liess er auf sich warten, jetzt ist der Sommer aber laut 20min.ch definitiv im Anmarsch. Wie Meteonews schreibt, ist die Talsohle in Sachen Wetter durchschritten. «Der Sommer nimmt Anlauf», heisst es in einem Tweet. Das Timing ist perfekt, am Samstag ist der meteorologische Sommeranfang. Das erste sonnige Wetter wird am Donnerstag erwartet.

In der Nacht und morgen gibt es weitere #Regengüsse, der Schwerpunkt verlagert sich an den zentralen und östlichen #Alpennordhang. Damit ist die Talsohle in Sachen Wetter durchschritten, der #Sommer nimmt Anlauf. Am #Wochenende ist es soweit. https://t.co/ukMOKW9ZVC (km) pic.twitter.com/TDmKlV3BRY — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 28. Mai 2019

Am Samstag beginnt meteorologisch der #Sommer. Ein erstes Mal in diesem Jahr wird es am Wochenende auch in der ganzen #Schweiz sommerlich warm mit Temperaturen um 25 bis 28 Grad, im Wallis sind sogar bis 30 Grad möglich. @radiorottu @canal9valais @RhoneZeitung1 (rv) pic.twitter.com/5vRlceUSOX — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 29. Mai 2019

Mit diesen Aussichten lässt sich auch der trübe Mittwoch überstehen. Es ist wechselnd bewölkt, ab und zu drückt die Sonne durch. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad.

Am Donnerstag wird durch das Hochdruckgebiet Pia vielerorts die 20-Grad-Marke geknackt, schreibt Meteonews in einer Mitteilung. Am Samstag und Sonntag dürfte es über 25 Grad warm werden. Es sind sogar die ersten Hitzetage möglich: So könnte die 30-Grad-Marke in der Region Basel oder im Wallis überschritten werden.

Pia lässt sich jedoch nur kurz blicken, das schöne Wetter ist daher nicht von allzu langer Dauer. Laut Meteonews werden bereits am Montag verbreitet Schauer und Gewitter erwartet.

Bevor über das verlängerte Auffahrtswochenende die Temperaturen zunehmend sommerliche Werte von 25 Grad und mehr erreichen, ist heute oberhalb von 1600 bis 2000 Metern nochmals #Schnee ein Thema.

Bild: #Klausenpass (1950 M.ü.M.) um 6 Uhr (rv) pic.twitter.com/REzGe357ux — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 29. Mai 2019

(TA)