Höhlentaucher von Thailand werden von Queen geehrt

Sieben britische Höhlentaucher und ein legendäres Model stehen dieses Jahr auf der Liste derjenigen Briten, die Queen Elizabeth II. am Neujahrstag ausgezeichnet. Die Taucher waren an der Rettung der thailändischen Fussballmannschaft aus einer Höhle beteiligt gewesen. Nun werden sie dafür geehrt. Insgesamt stehen aber 1148 Personen auf der am Freitagabend veröffentlichten Liste der Neujahrs-Auszeichnungen.

Die als Model der Minikleid-Ära bekannt gewordene Lesley Lawson, besser bekannt als Twiggy, erhält den Titel einer Dame of the British Empire. Die 69-Jährige sagte der Nachrichtenagentur British Press Association, die Ehrung sei toll.

Als erstes Mitglied der legendären Komiker-Truppe Monty Python wird zudem Michael Palin zum Ritter geschlagen. Der Schauspieler, der auch zahlreiche Reisedokumentationen drehte, werde für seine Verdienste um die Kultur und die Geografie geehrt. Er werde die Ehrung wahrscheinlich erst dann so richtig glauben können, wenn die ersten an «Sir Michael Palin» adressierten Briefe bei ihm einträfen, sagte der 75-Jährige.

Hollywood-Regisseur Christopher Nolan, der in diesem Jahr mit dem Film «Dunkirk» für einen Oscar nominiert war, wird ebenfalls ausgezeichnet. Er erhält den Titel eines Commander of the British Empire. (sda)