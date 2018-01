Ein Dorf, zwei Zufahrtswege, beide gesperrt: Seit Donnerstagabend ist Adelboden von der Aussenwelt abgeschnitten. Ein Murgang hat ein Loch aus der Kantonsstrasse gerissen und auch die alte Adelbodenstrasse musste wegen Lawinengefahr gesperrt werden.

Die unmittelbaren Sorgen der Ladenbetreiber in der ungewollt autarken Lokalwirtschaft drehten sich am Freitagmorgen aber grösstenteils nicht um Lieferengpässe, sondern, ganz im Gegenteil, dass sie vielleicht zu viele Reserven haben.

Sicht auf die zerstörte Kantonsstrasse zwischen Frutigen und Adelboden nach einem Murgang. (5. Januar 2018) Bild: Peter Schneider/Keystone

Denn aufs Wochenende erwartet das kleine Dorf mit rund 3500 Einwohnern die besten Skifahrer der Welt für die Weltcup-Rennen – und rund 40'000 Zuschauer. Susan Haueter betreibt die Bäckerei-Konditorei-Confiserie Café Haueter und erklärt: «Der Weltcup ist enorm wichtig für uns. Wenn der jetzt nicht stattfinden würde, hätte wir viel zu viel eingekauft.»

«Hast du gerade ein Bett?»

Zunächst seien am Donnerstagabend aber die Schlafplätze für ihre Mitarbeiter, die nicht in Adelboden wohnen, zum Problem geworden. Zwei Angestellte konnte sie in Gästezimmern unterbringen. Als dann Gemeindemitarbeiter für ihre unerwartete Spätschicht Verpflegung holten, konnte Haueter zwei weitere Mitarbeiter mit einem Tauschhandel bei einem Gemeindemitarbeiter zu Hause unterbringen: «Hast du gerade ein Bett frei?», habe sie gefragt. «Ich tausche die Sandwiches für zwei Schlafplätze.»

Würde die Abschottung länger dauern, würden für Haueter am ehesten Gemüse und Frischwaren zum Problem. Auch eine Verkäuferin in einem lokalen Lebensmittelladen äussert sich ähnlich: «Joghurt und Rahm würden nach einigen Tagen knapp. Aber bis Donnerstagnachmittag bekamen wir ja noch Waren», sagt sie. Auch sie hätten auf den Weltcup Vorrat angekauft.

Die lokale Coop-Filiale konnte am Donnerstag ebenfalls noch beliefert werden. Je nach Produktbereich und Nachfrage reiche das Sortiment so auch ohne neue Lieferung noch etwa zwei bis zwanzig Tage, schätzt Mediensprecher Ronny Aeschbacher.

Geografisches SMS-Alarmsystem

Die Situation ist für die Gemeinde Adelboden durchaus speziell. Die Kantonsstrasse musste seit dem Sturm Lothar im Jahr 1999 nicht mehr komplett gesperrt werden. «Eben weil wir geografisch abgelegen sind, wird wirklich sehr gut nach der Strasse geschaut», lobt die Verkäuferin im Lebensmittelladen die Arbeit der Behörden.

Seit Lothar habe die Gemeinde ihre Massnahmenpläne für Extremsituationen angepasst, erinnert sich eine langjährige Mitarbeiterin der Verwaltung. So ist die Behörde zum Beispiel auf die Bevölkerung zugegangen und hat für ein Alarmsystem Kontaktdaten gesammelt, die in geografische Gruppen sortiert wurden. Als am Donnerstagabend dann zwei Gemeindestrassen in abgelegene Täler temporär gesperrt werden mussten, konnte die Gemeinde die betroffenen Bewohner per SMS oder E-Mail direkt informieren.

«Wir haben soweit möglich Profis mit dabei»

Ihre Reaktion auf Notsituationen organisieren die Gemeinden im Kanton Bern in sogenannten Führungsorganen. Je gewichtiger und komplexer ein Ereignis, desto höher oben in der Verwaltungshierarchie werden solche Führungsorgane aktiviert: zunächst in der Gemeinde oder der Region, dann beim Verwaltungskreis und schliesslich beim Kanton.

Das Gemeinde-Führungsorgan Adelboden macht jährlich Übungen für den Ernstfall. «Letzten Herbst übten sie zum Beispiel einen totalen Stromausfall», erinnert sich die Gemeindemitarbeiterin. Diese Vorbereitung habe sich auch jetzt bewährt: So wären in Adelboden in der Nacht auf Freitag in der Zivilschutzanlage insgesamt 90 Schlafplätze zur Verfügung gestanden – benötigt wurden sie aber nicht.

Die Gesamtleitung für die Situation im Engstligental liegt beim Führungsorgan des Verwaltungskreises (VKFO). «Im VKFO sind natürlich viele Fachleute vorhanden», erklärt Peter Grossen von Medienstelle des VKFOs. «Wir haben soweit möglich Profis mit dabei, die im täglichen Leben mit solchen Problemen zu tun haben.» Vertreten seien auch Polizeien, Feuerwehr und Zivilschutz.

Weltcup-Rennen finden statt

Es war dieses VKFO, das am Donnerstagabend über den Kanton Bern die Schweizer Armee um Unterstützung bat. Die Idee war, dass die Armee eine Notbrücke über den abgerissenen Strassenabschnitt bauen würde. Geologen und Spezialisten der Armee prüften am Freitagmorgen, ob das technisch möglich wäre. Auch der regionale Oberingenieur war vor Ort.

Am Vormittag dann die erleichternde Neuigkeit: Das Weltcup-Rennen in Adelboden kann voraussichtlich stattfinden. Das Bauunternehmen Marti AG soll gewährleisten, dass die beschädigte Kantonsstrasse ab Samstagmorgen wieder befahren werden kann. «Vor Ort und Stelle sahen wir, dass das eher eine Arbeit für eine Bauunternehmung ist. Aber für die Bereitschaft der Armee sind wir sehr dankbar», erklärt Grossen.

Die Athleten und Serviceleute können schon am Freitag nach Adelboden gelangen. Zum Teil mit dem Helikopter oder über die alte Adelbodenstrasse. Abgesagt werden musste hingegen die Startnummernauslosung vom Freitagabend auf dem Märitplatz im Dorfzentrum.

(Tages-Anzeiger)