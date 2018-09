Im Hambacher Forst abgestürzter Journalist verstorben

Am Rande des Polizeieinsatzes gegen Waldbesetzer im Hambacher Forst hat es am Mittwoch einen tödlichen Unfall gegeben: Ein Mann stürzte nach Polizeiangaben von einer Hängebrücke im Bereich eines Baumhauses ab und verstarb. Bei dem Unfallopfer handele es sich «mit hoher Wahrscheinlichkeit» um einen Journalisten. Die Polizeimassnahmen in dem Waldgebiet, in dem seit Tagen Baumhäuser der Klimaschützer geräumt werden, wurden zunächst eingestellt. RWE zeigte sich «zutiefst erschüttert» über den Unfall.

Der Mann wurde nach dem Sturz zunächst am Unfallort von einem Notarzt versorgt und anschliessend in einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung ausgeflogen. Er erlag jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen. «Wir bedauern den tragischen Unfall», twitterte die Polizei. Zum Unfallzeitpunkt habe es «keine polizeilichen Massnahmen» gegen das Baumhaus gegeben, in dem sich das Unfallopfer aufgehalten habe.

39 der 50 Baumhäuser geräumt

Der Energiekonzern RWE teilte über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit: «Wir sind zutiefst erschüttert und bedauern den tragischen Unfall im Hambacher Forst sehr.» Der energiepolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Lorenz Gösta Beutin, forderte nach dem Tod des Journalisten: «Der Polizeieinsatz im Hambacher Forst muss sofort beendet werden, um weitere Unglücksfälle zu verhindern.»

Der Unfall ereignete sich am siebten Tag des grossangelegten Polizeieinsatzes, mit dem derzeit Baumhäuser von Klimaaktivisten im Hambacher Forst westlich von Köln geräumt werden. Zuvor hatten die Beamten zwei Sitzblockaden von Kohlegegnern gewaltfrei aufgelöst, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. An einer Mahnwache im Hambacher Forst nahmen Beamte einen Kohlegegner fest, der einen Polizisten an der Hand verletzt hatte.

Bis zum Mittwochnachmittag waren weiterhin 39 der gut 50 von Klimaschützern errichteten Baumhäuser geräumt. Zur voraussichtlichen Dauer der Räumungsaktion äusserte sich die Polizei nicht.

Protest wird vors Parlament verlegt

Ein Teil des zwischen Aachen und Köln gelegenen Hambacher Forsts ist seit geraumer Zeit von Umweltschützern besetzt. Der Energiekonzern und Tagebaubetreiber RWE will Mitte Oktober mit der Rodung eines weiteren Waldstücks beginnen, um seinen angrenzenden Braunkohletagebau Hambach zu erweitern. Umweltschützer wollen dies verhindern und fordern ein Ende der Kohleverstromung.

Im Streit um die geplanten Waldrodungen wollen Kohlegegner ihren Protest nun direkt an Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) richten. Demonstranten wollen ihm am Donnerstag in Düsseldorf einen Appell zur Rettung des Hambacher Forsts mit über 500'000 Unterschriften überreichen, wie Umweltverbände mitteilten.

Mit der geplanten Überreichung des Appells am Rande einer Landtagssitzung solle der Protest gegen die Abholzung des alten Hambacher Forsts vor das Gebäude des Düsseldorfer Landesparlaments getragen werden, erklärten die Umweltorganisationen BUND, Campact und Greenpeace. (sep/AFP)