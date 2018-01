Dort unten ist das Abenteuer. Oben schiffts. Dort unten jassen sie und gehen spazieren. Oben machen sie sich Sorgen. Dort unten bauen sie Lehmskulpturen und essen Stalden-Creme. Oben sagen sie: Es dauert nicht mehr lange, sie kommen bald raus.

Dann aber, es ist kurz vor sechs Uhr abends am Dienstag, verlässt Peter Draganits seine Einsatzzentrale im Feuerwehrdepot in Muotathal im Kanton Schwyz und fährt mit seinem Mini Cooper Richtung Zürich. Er trifft die Eltern der sieben jungen Männer, die seit Sonntag gemeinsam mit ihrem Guide im Hölloch eingeschlossen sind. Freunde auf einer Höhlentour, vom plötzlichen Regen überrascht, eingesperrt unter Tage. Draganits hat die Tour organisiert, er ist Mitgründer der Trekking Team AG, die seit Jahren Leute in die 200 Kilometer lange Höhle führt.

Er erzählt den besorgten Angehörigen, dass sie sich noch etwas gedulden müssen. Die Männer, ihre Männer, bleiben eingesperrt, der Weg ins Helle ist immer noch geflutet. Es wird wohl Wochenende bis zu ihrer Rettung. Peter Draganits, der im Polizeicommuniqué Pesche genannt wird, ist ein Mann, dem man gerne seine Söhne anvertraut. Er spricht mit tiefer und gemächlicher Stimme, er hat eine Glatze, trägt Brille, funktionale Kleider.

An dieser Stelle in der Höhle steht das Biwak der Eingeschlossenen. Foto: Urs Möckli (Aura)

Draganits ist das Scharnier zwischen den eingeschlossenen Männern im Loch und der Öffentlichkeit. Er verbreitet gute Laune, klopft Sprüche. Spannend hätten es die Männer da unten in der Höhle, sie in der Einsatzzentrale würden sich nur langweilen. Doch Draganits weiss, die Stimmung kann kippen. Drinnen. Und draussen.

Geburtstagsfeier im Biwak

Man kann halt nur wenig tun, draussen, ist hilflos, muss warten, warten, warten. Gestern nun durften die Angehörigen ein Päckchen nach unten schicken. Überbracht von jenen Helfern, die über einen komplizierten Abstieg die eingeschlossenen Männer versorgen. Im Päckchen für die Liebsten: Zigaretten, Bücher, ein Flachmann, Brettspiele, und ja, ein Kuscheltier für die kalte Nacht.

Bisher waren es die Freunde in der Höhle, die ihre Angehörigen aufheitern mussten. Portemonnaies, Uhren und vor allem ihre Handys haben die Höhlengänger vor dem Aufbruch in den Wertsachenschrank in der Hütte vor dem Loch verstaut. Ihre einzige Verbindung nach draussen ist ein Gerät namens Cave-Link, ein Datenübertragungssystem für die Höhlenforschung, das Kurznachrichten durch einige Hundert Meter Fels schicken kann. Seit Dienstag steht die Leitung – auch zu den Angehörigen. «Wie geht es dir?» Einer schrieb zurück, dass das Leben unter Tage eine Mischung aus «Indiana Jones und Abenteuerlust» sei. Ein anderer erzählte von seinem Geburtstag, er wurde im Hölloch 30 Jahre alt, es gab Stalden-Creme.

Die Geburtstagsfeier fand im Biwak statt, in dem die Männer seit Sonntag leben. Man müsse sich das Biwak wie eine Berghütte vorstellen, sagt Draganits. Es ist mit Sagexplatten isoliert, es hat Stühle, Sessel, einen Tisch, ein Fondueset, Käse, ein paar Flaschen Wein. Neben dem Biwak gibt es auch einen Toilettensitz samt Loch. Nach jedem WC-Gang werfen die Männer Sand über ihre Notdurft. Das und die kühle Luft in der Höhle helfen gegen den Gestank.

Die Höhle verändert sich

6 Grad hat es in der Höhle, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit, und sobald man sich bewegt, wird einem warm. «Dann schwitzt man sogar.» Thomas Kesselring ist emeritierter Philosophieprofessor aus Bern und ein passionierter Höhlengänger. Genau eine Woche vor den sieben Freunden war Kesselring im Hölloch, ein faszinierender Ort sei das. Nicht beengend, grosszügig, farbenfroh. «Es ist eine Frage der Geduld. Solange die Männer genügend unterhalten werden, ist der Aufenthalt in einer solchen Höhle kein Problem.»

Kesselring besucht die Höhle seit Jahren, es gebe kaum etwas Vergleichbares in der Schweiz. «Im Hölloch hat man immer noch die Chance, einen Ort zu entdecken, an dem kein Mensch zuvor war.» Manchmal verändert sich auch die Höhle selber. Seit den grossen Überschwemmungen 2005 wurde viel Lehm und Sand in die Spalten in den Hauptgang nahe beim Eingang geschwemmt. Deshalb fliesst das Wasser heute langsamer ab. Mit ein Grund, warum die Männer immer noch im Loch sitzen.

Der Wetterschmöcker

Das Hölloch fasziniert die Menschen. Die Besucher und die Einheimischen in Muotathal, einem Dorf, in dem die Leute Gwerder, Betschart, Schelbert oder Föhn heissen. Ein Dorf mit einem über die Kantonsgrenzen bekannten Alpchäsmarkt, eine «urchige Gemeinde» wie SVP-Ständerat Peter Föhn sagt, die mit der Natur lebt und deren Kraft kennt.

Die berühmten Wetterschmöcker kommen aus Muotathal, und einer von ihnen sitzt an diesem Abend mit einem Kollegen im Restaurant Alpenrösli vor einem Kafi Schnaps. Roman «Jöri» Ulrich heisst der Wetterschmöcker, er ist der Jüngste im Verein. Seine Voraussage für den Januar: «Jäucki-Wätter» für die ersten acht Tage im Monat, Schnee und Regen gemischt. Danach: Traumwetter.

«Erstens sind das langfristige Vorhersagen, und zweitens hätte es nur ein oder zwei Grad kälter sein müssen, und es hätte geschneit statt geregnet.»Muotathaler Wetterschmöcker

«Vielleicht haben sich die Höhlengänger an dein Traumwetter gehalten», sagt sein Gegenüber, was der Wetterschmöcker natürlich nicht auf sich sitzen lassen will. «Erstens sind das langfristige Vorhersagen, und zweitens hätte es nur ein oder zwei Grad kälter sein müssen, und es hätte geschneit statt geregnet.» Und dann, ja dann hätten die Männer ihre Höhle nach Plan verlassen können.

Jetzt dauere es halt noch ein wenig. Was solls. Die Muotathaler verstehen die Aufregung nicht wirklich, die um die Sache gemacht wird: «Die machen eine Riesengeschichte daraus. Jedes Kind in der Schweiz weiss nun, dass die auch Jasskarten haben. Wen interessiert es? Dabei müssen sie nur warten, bis das Wasser wieder abgeflossen ist.»

Damals sei das noch anders gewesen, sagen sie, vor über 60 Jahren. Die Männer erinnern sich, oder glauben sich an die Geschichte der vier Höhlenforscher um Professor Alfred Bögli zu erinnern, die 1952 zehn Tage lang im Hölloch eingesperrt waren. Es gab keinen Kontakt mit den Forschern, niemand wusste, ob sie es je wieder nach draussen schaffen würden. Ein historisches Bild zeigt eine riesige Autoschlange quer durch Muota­thal. Hunderte strömten damals ins Tal, um die vier Forscher zu empfangen. Die Höhle war nur wenig erforscht, niemand wusste, ob der Professor und seine Helfer überleben würden. Zehn Tage dauerte das Drama.

Alles gut

Das aktuelle Drama: knapp unter einer Woche. Der befürchtete Ausgang: viel weniger schlimm. Peter Draganits, der sein Unternehmen vor dreissig Jahren gegründet hat und früher als Grenadieroffizier in der Armee diente, schläft in diesen Tagen weniger als auch schon. Doch wenn er schlafe, dann ruhig und fest, sagt er selber. Er kann die Verwunderung nicht wirklich verstehen, weiss nicht, warum das Loch so viel Aufmerksamkeit erhält. «Es ist ja nichts passiert, allen geht es gut, den Eingeschlossenen und den Angehörigen.» Draganits war halt schon drinnen, er hat eine Vorstellung von der Höhle. Viele draussen nicht. Eng, dunkel, eingeschlossen, Horror. Die Fantasie am Tageslicht ist stärker als alle Beteuerungen der Leute, die schon im Loch waren.

435 Franken kostete die ursprünglich zweitägige Tour pro Person, die Teilnehmer haben Versicherungen gegen Unfälle abgeschlossen, nicht aber gegen Arbeitsausfälle. Alles Dinge, die noch diskutiert werden müssen. Später, wenn sie dann draussen sind. Heute, morgen, übermorgen vielleicht. Am Sonntag ganz bestimmt. Draganits steht nun vor dem Hölloch, ein schwarzer Schlund, abgesperrt durch ein Eisengitter, immer bei sich das Cave-Link. In diesem Moment erreicht eine Nachricht das Gerät. Die Überraschungspakete sind im Biwak angekommen. Zigaretten, Flachmann, ein Kuscheltier. Es wird ein gemütlicher Abend im Hölloch.

(Tages-Anzeiger)