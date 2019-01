Im Restaurant der Mafiatochter

Orecchiette alla Corleonese sind die Spezialität des Hauses. Al dente gekocht, mit einer Sauce aus Tomaten und ein wenig Filata-Käse serviert, der die Bitterkeit der Anchovis abmildert. Dazu ein Nero d'Avola – wenn auch der Mann hinterm Tresen beim Befüllen des Glases etwas geizt mit dem sizilianischen Rotwein. «Corleone by Lucia Riina» heisst das kleine Restaurant im feinen achten Pariser Stadtbezirk unweit des Triumphbogens, das kürzlich eröffnet hat. Gehobene Mittelklasse. Es läuft italienischer Schlager, das Licht ist gedämpft, dicker grüner Teppichboden schluckt jedes laute Wort. Auch Diskretion ist eine Spezialität des Hauses, obschon die Chefin offen zeigt, wo sie herkommt und wer sie ist. Alles steht auf der Markise: Corleone, Lucia Riina.

Ein Nachname wie Donnerhall. Er geht den Italienern durch Mark und Bein, immer noch, auch ein Jahr nach dem Tod von Salvatore «Totò» Riina. Er war der wohl brutalste und skrupelloseste Pate, den die Cosa Nostra, Siziliens Mafia, jemals hatte. Der «Capo dei capi», der Boss der Bosse aus Corleone, liess Bomben legen, ein Kind eines Rivalen in Säure auflösen, die Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino töten. Mehr als hundert Morde wurden ihm angelastet. Man nannte ihn «Bestie». Riina war so gefürchtet, dass sich auch während seiner langen Haft kein Clan traute, die Nachfolge an der Spitze zu regeln. Reue zeigte er nie. Reue ist eine Regung, die keinem Mitglied dieser Familie gegeben ist.

Belasteter Nachname

Von Lucia, dem jüngsten von vier Kindern Riinas, heisst es, sie habe erst erfahren, wer ihr Vater ist, als sie ihn festnahmen. Im Januar 1993. Sie war damals ein Teenager. Zu ihrem belasteten Nachnamen haben die Nachfahren aber ein denkwürdig lockeres Verhältnis.

Im «Corleone by Lucia Riina» empfangen den Besucher bunte Bilder, die die Chefin gemalt hat. Ihr eigentlicher Beruf ist Malerin. Die Bilder zeigen das Wappentier der Stadt Corleone, den Löwen, und ein grosses Herz. Nur der Kellner spricht passabel Französisch. Männliche Gäste spricht er konsequent als «Dottore» an, wie man das gefühlt in jedem italienischen Restaurant der Welt erlebt. Lucia Riina ist an diesem Mittwoch nicht anzutreffen. «Sie ist nicht zu sprechen», sagt ein misstrauischer Mann in schwarzer Kellner-Weste. Er steht hinter dem Tresen und poliert Weingläser. «Lucia kümmert sich um unsere Tochter.»

«Wir selbst haben kaum Kapital in das Unternehmen gesteckt. Wir geben den Namen.»Vincenzo Bellomo, Lucia Riinas Mann

Der Gläser-Putzer stellt sich schliesslich als Lucia Riinas Mann vor, Vincenzo Bellomo. «Wir wollen hier nur in Ruhe arbeiten», sagt er. «Mehr nicht.» Im Herbst, erzählt er, sei er mit der Familie nach Paris gezogen, um das Lokal zu eröffnen. Die Idee zu dem Restaurant mit dem Respekt einflössenden Namen sei aber von zwei französischen Geschäftspartnern gekommen, die sie hierhergelockt hätten. «Einer von den beiden hat Lucia ein Bild abgekauft, so kam der Kontakt zustande», sagt Bellomo. «Wir selbst haben kaum Kapital in das Unternehmen gesteckt. Wir geben den Namen.»

Von den zwei französischen Investoren soll einer ein Nachtclub-Betreiber italienischer Herkunft sein. Der andere ist Cédric Duthilleul, ein Koch, der ein paar Strassenzüge weiter ein feines Bistronomie-Lokal betreibt. Duthilleul bestätigt auf Anfrage die Kooperation mit Riina. «Ich kümmere mich ein bisschen darum», sagt er. Mehr will er aber nicht sagen. Das Thema ist sensibel – und Diskretion Ehrensache.

Wo ist der «Schatz» versteckt?

In Italien fragt man sich trotzdem, wo Lucia Riina das Geld herhat für ein Lokal im Zentrum von Paris. Überhaupt fragt man sich in Italien seit vielen Jahren, wo der «Schatz» der Riinas versteckt sein könnte. Investiert in Immobilien, Strohfirmen, Investmentfonds im Ausland? Totò Riina sagte einmal in Haft: «Wenn ich nur an ein Drittel dessen rankomme, das ich besitze, dann bin ich reich.» Die Nachfahren aber führen sich wie arme Leute auf.

Vor zwei Jahren, nach der Geburt ihrer Tochter, hatte Lucia Riina bei der Gemeindeverwaltung von Corleone den «Bonus bebè» beantragt, eine Unterhaltszahlung für minderbemittelte Eltern. Sie wies sich als «nullatenente» aus, als Besitzlose also. Die Behörden glaubten ihr nicht, zwei Gesuche wurden abgelehnt. Auf Facebook schrieb Lucia Riina damals, sie werde die italienische Staatsbürgerschaft zurückgeben, aus Protest. Einmal sagte sie, sie fühle sich daheim in Corleone unterdrückt und verstossen.

Fürs Geschäft fiel ihr dann aber doch kein besserer Name ein als «Corleone by Lucia Riina». Auch ihre ältere Schwester Maria Concetta versuchte sich schon an der Vermarktung des Namens: Eine Reihe von Produkten, die sie online verkaufen wollte, nannte sie «Zù Totò», Onkel Totò. Kaffeekapseln, Olivenöl, solche Dinge. Doch die Justiz schritt ein, bevor es richtig losging.

Erben halten an Namen fest

Salvo Riina, der Drittgeborene, trat als Schriftsteller auf. Der Nachname sollte ihm zum Bestseller verhelfen. Die Biografie «Riina – Family life» trug ihm vor drei Jahren einen Auftritt in der Sendung «Porta a porta» ein, einer bekannten Talkshow auf Rai Uno. Danach gab es viel zu diskutieren, weil «Salvuccio» zur besten Sendezeit den Vater in Schutz nehmen durfte und stattdessen die Kronzeugen anklagte. Mittlerweile sitzt Salvo Riina in einem Gefängnis in den Abruzzen, wegen einer Drogengeschichte.

Vor ein paar Tagen schaute ein Beamter bei der Witwe Riinas vorbei, in Corleone, und teilte ihr mit, dass der Staat zwei Millionen Euro von der Familie fordere. Das soll die Kosten decken, die während der Haft ihres Mannes angefallen sind. In 24 Jahren. Die Familie liess ausrichten, sie fechte den Entscheid an, die Erben könnten nicht belangt werden, so stehe es im Gesetz. Den schrillen Namen aber, den legen die Erben nicht ab.

Allzu viel öffentliche Aufmerksamkeit ist den Betreibern im «Corleone by Lucia Riina» dann doch nicht recht. Irgendwann sagt der Kellner zum Gast: «Du stellst zu viele Fragen. Iss lieber!» Dabei wollte man doch nur wissen, wo man in Paris so gute «Mozzarella di bufala» bekommt.

