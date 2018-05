In Biel brannte es am Montag zwei Mal

Wenige Stunden nach dem Hochhaus-Brand in Brügg ist im Raum Biel am Montag ein zweiter Brand ausgebrochen. Eine Lagerhalle an der Mittelstrasse in Biel geriet in Vollbrand.

Rund 25 Feuerwehrleute kämpften zur Mittagszeit gegen die Flammen. Sie konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnten sie verhindern. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens auf. (ij/sda)