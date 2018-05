In Biel brennts schon wieder

Dunkler Rauch steigt über Biel auf. Zum zweiten Mal innert weniger Stunden ist ein Grossbrand ausgebrochen: An der Mittelstrasse hat eine Lagerhalle Feuer gefangen. «Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort», sagt ein Leserreporter von 20 Minuten.

«Das Feuer ist in einer grossen Halle ausgebrochen. Der Löscheinsatz ist noch im Gang. Es gibt weiterhin eine grosse Rauchentwicklung. Ob es Verletzte gibt und wie lange der Einsatz noch andauert, kann man noch nicht sagen. Dafür ist es noch zu früh», sagt die Bieler Polizeisprecherin Letizia Paladino.

Die Polizei hat einen Sichtschutz aufgestellt. Eine Ambulanz fuhr bereits davon, eine weitere ist noch vor Ort. Binnen 20 Minuten habe sich das kleine Feuer zu einem ausgeweiteten Brand entwickelt, berichtet ein weiterer Leserreporter. Noch immer seien einige Flammen zu sehen.

Bereits am Morgen ist in der Region ein Feuer ausgebrochen. Am frühen Morgen stand ein elfstöckiger Wohnblock in Brügg bei Biel in Brand. Mehrere Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung hospitalisiert werden.

Übernommen von 20 Minuten, bearbeitet von Tagesanzeiger.ch/Newsnet.