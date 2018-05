In Neuseeland öffnet sich ein gigantisches Erdloch

Nach anhaltenden starken Regenfällen klafft ein riesiger Krater in der Nähe eines Bauernhofs in der neuseeländischen Region Bay of Plenty (Küste der Fülle). Das rund 200 Meter lange, 30 Meter breite und 20 Meter tiefe Erdloch tat sich in der Nähe der Stadt Rotorua auf der Nordinsel des Landes auf.

Ein Mitarbeiter des Bauernhofs entdeckte zu Beginn der Woche per Zufall das Erdloch, berichteten lokale Medien am Freitag. Er hätte ums Leben kommen können, wäre er mit seinem Velo nur ein klein wenig weiter rechts unterwegs gewesen, erzählte der Mann. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht. Rotorua hatte den Berichten zufolge am Wochenende die bislang höchste stündliche Niederschlagsmenge verzeichnen müssen. Der massive Zustrom an Wasser habe dazu geführt, dass die unterirdischen Hohlräume sich vergrössert hätten, alte Erdlöcher wieder aufgerissen und sogar ein neues entstanden sei, wie der Vulkanologe Brad Scott erklärte. Erdlöcher seien in der Gegend um Rotorua keine Seltenheit, dieses sei aber «besonders gross» und «ungünstig für den Landwirt, der jetzt drum herum arbeiten muss», so Scott. (nag/sda)