In den Bergen tobt der Orkan

Sturmtief Marielou beschert der Schweiz ein unruhiges Wochenende. In der Nacht erreichten in den Bergen Orkanböen Spitzengeschwindigkeiten von 165 km/h, so beispielsweise auf dem Säntis. Auf dem Gornergrat wurden 159 km/h gemessen, auf dem Jungfraujoch 149.

Auf den Bergen tobt bereits #Orkan. In tiefen Lagen lokal orkanartige #Sturmböen.

Hügel oberhalb Plaffeien/FR: 128 km/h

Salen-Reutenen/TG: 105 km/h

Delémont/JU: 104 km/h#Marielou ^is pic.twitter.com/MY7LYJELTu — SRF Meteo (@srfmeteo) 9. Dezember 2018

Weitere #Sturm- und #Orkan|böen:

Säntis: 165 km/h

Château-d'Oex/VD: 122 km/h

Urner Boden/UR: 119 km/h

Bouveret/VS: 112 km/h

Quinten/SG: 106 km/h

Langnau i.E./BE: 102 km/h

Einsiedeln/SZ: 100 km/h#Marielou ^is — SRF Meteo (@srfmeteo) 9. Dezember 2018

Laut SRF Meteo ging aber auch im Flachland die Post ab. Im Kanton Freiburg wurden 128 Stundenkilometer erreicht, im Thurgau immerhin noch 105 km/h.

Dafür sind die Temperaturen mild. Dank Westföhn war es in der Stadt Luzern in der Nacht 13 Grad warm.

Am Sonntag ist den ganzen Tag mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen laut dem «Wetterflash» von Meteonews zwischen 2 und 8 Grad. Wegen des stürmischen Südwinds sollte man Waldabschnitte besser meiden. Die Schneefallgrenze liegt um die 1500 Meter.

Meteonews hat Wetterwarnungen herausgegeben, weil im Flachland mit stürmischen Südwestwinden von 70 bis 100 km/h zu rechnen ist. Das Spurverhalten könne somit bei «windanfälligen Fahrzuegen beeinträchtigt» werden. Bei intensivem Regen bestehe zudem Aquaplaninggefahr.

«Lose Gegenstände befestigen»

«Es handelt sich um einen Wintersturm, der immer mal wieder vorkommt. Mit grösseren Schäden rechnen wir nicht, aber es kann nicht schaden, wenn lose Gegenstände befestigt werden», so der Meteorologe Roger Perret von Meteonews.

Daneben dürfte es auch immer wieder regnen, vor allem am Sonntag. Am Montag könnte sich dieser dann auch im Flachland zu einem Schneeschauer entwickeln. Neuschnee gibt es bereits am Samstag in den Bergen. Die Schneefallgrenze liegt bei 700 bis 800 Metern, steigt allerdings in der Nacht auf den Sonntag auf ca. 1500 Meter.

Nächste Woche geht dann wechselhaft weiter. Regen und Wolken wechseln mit ein paar Sonnenstrahlen ab. Gegen Mitte der Woche pendeln die Temperaturen dann um den Gefrierpunkt.

(chk)