In ihrer Not werden Indiens Tiger zu Menschenfressern

Wie könnte er diesen Tag vergessen. Am 4. August war Natthu Sadba Mokashe mit seinem Bruder Gulab in den Wald gezogen. Ein stiller Samstag, der Himmel klar, kein Unwetter in Sicht, die beiden Hirten trieben das Vieh am Morgen aus dem Dorf. Der Monsun der vergangenen Wochen hatte die Erde getränkt, die Bäume standen in dichtem Laub, auf den Lichtungen des Waldes wuchs frisches Gras. Das Vieh frass friedlich vor sich hin. Es gab nichts, was die Brüder beunruhigt hätte.

Um vier Uhr nachmittags machten sie sich wieder auf den Heimweg, Natthu lief der Herde voraus, Gulab hinterher. Fast hundert Stück Vieh, keines durfte verloren gehen. Wenn eine Kuh ausscherte, setzten sie mit dem Stock hinterher, damit sie nicht im Dickicht verschwand. Irgendwann rief der Bruder von vorne: «Hey Gulab, alles klar da hinten?» Es gab keine Antwort, Natthu Mokashe dachte sich nichts dabei und lief mit der Herde weiter.

Sein Bruder hatte nicht mal einen Schrei von sich gegeben. Wenn Tiger ihre Beute anspringen, sind sie schnell. Ihr Biss in den Nacken tötet sofort.

Gewöhnlich reissen indische Tiger Rehe, Hirsche oder Wildschweine. Auf Menschen haben sie es nicht abgesehen. Doch Indien ist schon lange kein Land mehr der grossen zusammenhängenden Wälder, in denen Tiger ungestört auf die Jagd gehen. Es leben mehr als 1,3 Milliarden Menschen auf dem Subkontinent, sie bauen Städte und Strassen, Dämme und Kanäle, Fabriken und Kraftwerke, sie schlagen Schneisen durch die Wälder. Da wird es für die Tiger eng.

Eine Tigermutter sorgt für Aufruhr

Umso mehr, da sie sich jetzt wieder stärker vermehren. Alle vier Jahre gibt es einen Tiger-Zensus, und der Trend zeigt klar nach oben. 2010 waren es 1706 Tiger, 2014 bereits 2226. Wenn die Wildhüter in diesem Jahr fertig gezählt haben, könnten es nach Schätzungen einiger Experten vielleicht mehr als 3000 sein. Einerseits ist der Zuwachs ein spektakulärer Erfolg, er zeigt, dass es Indien gelingt, die Wilderei einzudämmen und eine stark bedrohte Art zu schützen, viele Länder schaffen das nicht. Andererseits provoziert eine wachsende Zahl von Tigern neue Probleme, weil Indien die grossen Wälder nicht mehr hat, die für das Leben dieser Katzen – und ihrer Beutetiere – so nötig sind.

In ihrer Not suchen die Tiger nach Beute, die möglichst leicht zu fassen ist. Die leichteste Beute: der Mensch.



Wohin sollen junge Tiger noch wandern? Sie wachsen auf in geschützten Dschungelgebieten, die sich wie viele kleine Inseln über den Subkontinent verteilen. Doch wenn die Mütter den Jungtieren alles beigebracht haben, was sie zum Überleben brauchen, müssen sie eigene Jagdreviere abstecken. Das können sie oft nur jenseits der Tigerreservate, weil der Platz in den Schutzgebieten nicht mehr reicht.

So schwärmen Tiger aus in die ungeschützten Zonen, und das ist in diesen Zeiten eine riskante Wanderung, nicht nur für die Katzen, sondern auch für die Menschen. Zum Beispiel im Osten von Maharashtra, wo eine fünfjährige Tigermutter Aufruhr verursacht: T-1. Sie ist längst weit über die Grenzen ihres Reviers bekannt. Sie hat seit 2016 aller Wahrscheinlichkeit nach 13 Menschen getötet. Allein im vergangenen August starben drei Hirten im Distrikt Yavatmal, einer von ihnen war Gulab Mokashe.

Menschenfresser. Früher waren das meistens altersschwache und verletzte Tiger. In ihrer Not suchen sie nach Beute, die möglichst leicht zu fassen ist. Und die leichteste Beute ist der Mensch. Gemessen an den Augen und Ohren eines Tigers sind Menschen halb blind und nahezu taub. Die menschliche Nase – ein Witz. Wenn es ums Wegrennen geht, sind Menschen fast allen Huftieren unterlegen.

Wie also sollen Mensch und Tiger in Frieden miteinander leben, wenn es für beide immer enger wird?

Fahrt über eine holprige Piste in der Dämmerung. Links und rechts wächst die Baumwolle auf den Feldern, dazwischen Dickicht und Inseln von Wald. Um acht Uhr abends ist das Dorf Wedshi erreicht, die engen Gassen sind schlecht beleuchtet, aber viele Leute sind noch unterwegs, die Frauen haben ihre besten Saris angezogen, Männer sitzen am Strassenrand, sie essen und schwatzen. In dieser Woche feiern sie alle «Ganesh Chaturthi», ein Hindu-Festival für den elefantenköpfigen Gott Ganesha, die Stimmung ist an solchen Tagen eigentlich ausgelassen, aber nicht in Wedshi. Die Menschen wirken bedrückt. Manche denken schon an die kommenden Wochen, wenn die Baumwollernte beginnt und sie alle rausmüssen auf die Felder. Sie haben Angst vor T-1, der Tigerin.

Natthu Mokashe traut sich schon lange nicht mehr in den Wald, keiner tut das. Deshalb hungern die Kühe, was die Bauern rund um das Dorf an Gras schneiden können, reicht nicht aus, einige Tiere sind schon verendet. «Wie lange soll das noch so gehen?» Natthu Mokashe ist Hirte, er braucht diesen Job. In einem anderen Dorf sind sie erfinderischer, dort bauen sich Kuhhüter Westen aus Altmetall und legen sich Ketten aus Schrottteilen um den Hals, mit rostigen Dornen, die nach aussen weisen. Sie hoffen, dass sie mit dieser Rüstung den Angriff eines Tigers überleben können. Aber hier in Wedshi haben sie so etwas nicht, ihm fehle selbst für Schrott das Geld, sagt Natthu Mokashe. Und wer weiss schon, ob eine solche Panzerung seinem Bruder das Leben gerettet hätte?

Ihnen bleibt nur noch ein Foto: Natthu Sadba Mokashe (links) und die Frau seines getöteten Bruders (rechts). Foto: Arne Perras

Plötzlich steht Shakuntala Gulab Mokashi im Raum, die Witwe des Toten, und setzt sich auf einen Plastikstuhl. 60 Jahre ist sie alt. Ihre Augen sind matt, ihre Hände finden keine Ruhe, sie redet gehetzt. Als ihr Schwager an jenem Abend im August aus dem Wald kam und ihr Mann fehlte, zog das ganze Dorf noch mal los, um ihn zu suchen. Sie griffen nach Stöcken, Äxten und Schaufeln und leuchteten mit ihren Taschenlampen in den Wald. Seine Frau dachte an das Schlimmste, Tiger-Attacken sind in der Gegend nicht neu. Die Suche in der Nacht blieb erfolglos, erst morgens, als die Beamten der Forstbehörde kamen und noch weiter in den Wald vorstiessen, war es sicher. Die Tigerin hatte ihren Mann eineinhalb Kilometer weit mit sich geschleppt, als sie ihn fanden, fehlte ein Bein, Teile des Körpers waren gefressen.

Die Witwe bekommt die Bilder nicht aus dem Kopf, sie sagt, dass sie keinen Schlaf finde. Dann springt sie auf und holt ein grosses Foto aus ihrer Hütte, es zeigt ihren Mann, in Gold gerahmt, er trägt ein strahlend weisses Hemd, der Bart sauber gestutzt. Sie ist froh, dass sie das Bild noch hat, sie hütet es wie einen Schatz, so sah er aus, ihr Mann, bevor der Tiger ihn packte.

Vom Staat stehen der Witwe eine Million Rupien Entschädigung zu, 13'000 Euro. Das entspricht dem dreifachen Jahreslohn ihres Mannes. Sie bekommt das Geld in Raten ausgezahlt, es wird ihr helfen, zumindest eine gewisse Zeit finanziell zu überbrücken. Aber irgendwann wird auch dieses Geld aufgebraucht sein, und als Tagelöhnerin verdient sie noch weniger als ihr Mann. Um ihre Zukunft steht es nicht gut.

Erschiessen? So einfach ist das nicht

An Arbeit ist nicht zu denken, sie traut sich nicht aus dem Dorf, schon gar nicht auf die Felder am Wald. Sie hebt jetzt ihre Arme und sagt: «Die Tigerin hätten sie schon lange erschiessen sollen, dann wäre mein Mann noch am Leben.»

Erschiessen? Klingt nachvollziehbar nach 13 Toten. Aber so einfach ist das nicht. Ashok Mishra ist Chef der Wildschutzbehörde in Nagpur, ein grosser, schlanker Mann, kariertes Hemd, Brille mit Silberrand, das graue Haar penibel nach hinten gekämmt. In seinem Büro hängen grosse Tigerporträts, die Raubkatze ist der Stolz des Bundesstaates Maharashtra. Mishra hat die Aufgabe, sie zu schützen. Doch jetzt verbringt er seine Zeit damit, die Krise um Tigerin T-1 zu entschärfen. «Sie ist mein grösster Kopfschmerz», sagt er.

T-1 ist ein Rätsel für die Experten, in das Muster klassischer Menschenfresser passt sie nicht hinein.



Seitdem die Tigerin vor zehn Monaten zwei Junge bekommen hat, ist alles noch komplizierter. Schon Anfang des Jahres hatte Mishra einen Schiessbefehl erteilt, der aber durch eine Petition von Tierschützern vor Gericht wieder kassiert wurde. Betäuben und fangen, so die Order. Seither versuchen Ranger, die Mutter samt Nachwuchs lebend zu erwischen und dann in einen Zoo zu bringen. Bisher ohne Erfolg.

Als der Druck nach den Angriffen im August noch grösser wurde, hat Ashok Mishra am 4. September wieder einen Schiessbefehl unterzeichnet. Dieses Mal ging die Causa T-1 bis vor die Verfassungsrichter in Delhi. Sie entschieden, dass sie einer Erschiessung der Tigerin nicht im Wege stehen werden. Aber die Ranger müssten es zunächst weiter mit einer Betäubung versuchen. Wenn das endgültig misslingt, hat der Jäger die höchstrichterliche Erlaubnis, das Tier zu töten.

Die Konflikte werden zunehmen

Als Menschenfresserin will Mishra die Tigerin T-1 eigentlich nicht bezeichnen. «Sie schleicht sich nicht nahe an die Dörfer heran, um Menschen anzufallen.» Eher sei es so, dass Menschen der Tigerin in die Quere kämen. Nur bei wenigen Opfern habe man festgestellt, dass die Tigerin auch das Fleisch frass, in anderen Fällen spricht mehr dafür, dass sie attackierte, weil sie gestört wurde. Sicher ist, dass das Terrain, in dem die Tigermutter mit ihren Jungen jagt, wenig natürliche Beute bietet, die Waldgebiete sind klein, durchschnitten von Feldern für den Anbau von Baumwolle und Sojabohnen, rings herum liegen Dörfer. Und dort leben viele Kühe. Die Hirten treiben sie gerne zum Grasen in den Wald. Manchmal ist das illegal, in anderen Fällen, so wie im Dorf des Hirten Gulab Mokashe, haben die Bauern eine Lizenz bekommen. «Für Tiger, die sich schwertun, Rehe oder Hirsche aufzuspüren, ist so eine Kuh natürlich sehr verlockend», sagt Ashok Mishra. «Das ist wie fertig angerichtetes Fast Food», sagt er: «Deshalb reissen Tiger nun häufiger die Kühe.»

Gut möglich, dass es bei der Tigerin T-1 genauso angefangen hat. Die Kühe werden von den Menschen bewacht, ein Zusammenstoss ist dann nur noch eine Frage der Zeit. Was jedoch nicht alle Attacken der Tigermutter erklärt. Am 27. Januar tötete sie am Waldrand einen Baumwollbauern, der sich nur mal schnell während der Feldarbeit erleichtern wollte. War er nur zur falschen Zeit am falschen Ort? T-1 ist ein Rätsel für die Experten, in das Muster klassischer Menschenfresser passt sie jedenfalls nicht hinein.

Einhundert Mann durchkämmen jetzt die Wälder.



Ashok Mishra weiss, dass die Konflikte zunehmen werden, dass immer mehr Tiger aus den Schutzgebieten herausziehen und neue Reviere markieren werden, nahe bei den Menschen. Dafür muss sich Indien wappnen, aber keiner weiss so recht, wie das gehen soll. «Wir brauchen bessere Korridore zwischen den Schutzgebieten, damit Tiger eine Chance haben zu wandern und Wälder wieder besser vernetzt sind.»

Über Tiger erzählt man sich viele Geschichten, die berühmteste hat Rudyard Kipling im 19. Jahrhundert geschrieben: Im «Dschungelbuch» wütet der böse Shir Khan, der Rache an den Menschen nehmen will und deshalb dem Findelkind Mogli nachjagt. Es ist eine Parabel über die Abgründe von Hass und Tücke, ein Märchen, das mehr über Menschen erzählt als über wilde Tiere.

Die Inder haben über viele Jahrhunderte gelernt, mit Tigern zu leben, sie sind in dieser Hinsicht sehr tolerant, sagt Ashok Mishra. «Gerade deshalb ist es jetzt so wichtig, dass die Tigerin T-1 möglichst schnell ausgeschaltet wird.» Er ist überzeugt davon, dass Naturschutz und die Erhaltung einer bedrohten Art nur gelingen können, wenn die Menschen sich dabei auch sicher fühlen. Manche Tierschützer sehen das entschieden anders, sie wollen jedes einzelne Tier retten. Ashok Mishra findet das falsch, damit gefährde man das grosse Ziel: Eine gemeinsame Zukunft für Tiger und Mensch.

«Sie wird jeden Tag schlauer»

In den Dörfern liegen jedenfalls die Nerven blank, die Bewohner haben Protestmärsche organisiert, einmal fackelten sie ein Auto ab, das sie fälschlicherweise für ein Fahrzeug der Forstbehörde hielten, sie fordern, dass der Staat den Tigerterror durch T-1 endlich stoppen müsse.

Einhundert Mann durchkämmen jetzt die Wälder, aus dem Nachbarstaat Madhya Pradesh wurden zwei speziell trainierte Elefanten angefordert, um beim Aufspüren zu helfen.

Im Camp der Ranger wird es gleich dunkel, die Arbeitselefanten liegen vor einem Wassertank, Hüter schrubben ihnen den Dreck von der Haut, bürsten sie hinter den Ohren und am Rüssel. Den ganzen Tag haben die Elefanten den Wald durchkämmt, nach dem Monsun ist er undurchdringlich und bietet der Tigerin und ihren Jungen gute Deckung, die Suchmannschaften haben sie an diesem Tag wieder nicht aufspüren können. Zwar sind die Elefanten geeignet, abseits der Wege voranzukommen, aber sie haben auch einen Nachteil. «Die Elefanten sehen den Tiger nicht, aber der Tiger sieht die Elefanten», sagt Nawab Shafath Ali Khan, staatlich geprüfter Scharfschütze, dessen Namen die Menschen in den Dörfern mit grosser Ehrfurcht raunen.

Er wird ihr auf der Spur bleiben, der grossen T-1, die schon jetzt eine Legende ist.



Nach dem langem Treck durch den Dschungel sitzt Kahn jetzt am Tisch und isst Curryhuhn mit Fladenbrot und Linsen. Er trägt Flipflops, Jagdhose, Flecktarnjacke und eine Pistole am Gürtel, er stammt aus der königlichen Familie in Hyderabad, «Mein Grossvater ging noch mit Lord George Curzon auf die Jagd», dem obersten Kolonialbeamten in Britisch-Indien. Einen Tiger zur Strecke zu bringen, war damals noch pompöses imperiales Gehabe, mit einem Heer von Treibern, Dutzenden Elefanten. Der Enkel geht heute anders auf die Pirsch, wenn er davon erzählt, bekommen seine Augen einen besonderen Glanz.

Die Forstbehörde hat ihn angefordert, um T-1 aufzuspüren. «Ich nehme dafür kein Geld», sagt er. «Aber ich bin der einzige Mann in ganz Indien, der diese Krise lösen kann.» Es sind Sätze wie diese, die ihn schon öfter in die Schlagzeilen gebracht haben. Nicht jeder findet gut, dass Nawab Shafath Ali Kahn wieder im Einsatz ist. Wo immer ein Leopard, Elefant oder Tiger zu betäuben oder zu erschiessen ist, Khan steht bereit. Er sagt, er tue das im Dienst der Menschen und für den Naturschutz. «Denn diese Tigerin ist eine Terroristin. Sie muss eliminiert werden.» Khan ist nicht ganz glücklich über seinen Einsatzbefehl, er nennt ihn «unklar». «Mir wäre es lieber, ich könnte das Betäuben aufgeben und mich auf den finalen Schuss konzentrieren. Bumm. Dann ist das erledigt.»

Zehn Tage versucht Khan es nun schon, sein Sohn und ein Helfer begleiten ihn, mal im Jeep, aber meistens zu Fuss, die Elefanten samt Tierärzten kommen hinterher. «Man hätte das schon im Sommer machen müssen, vor dem Monsun», sagt Khan, «weil dann der Wald kahl ist und die Sicht auf das Ziel gut.» Es ist ein Vorwurf, der jetzt von vielen Seiten gegen den Staat erhoben wird.

Will der Jäger einen Betäubungspfeil setzen, muss er auf zwanzig Meter heran, mit dem scharfen Kaliber kann er aus mehr als hundert Metern schiessen, das macht einen grossen Unterschied. «Das ist ein extrem gefährlicher Einsatz geworden», sagt Nawab Shafath Ali Khan, der es liebt, die Dinge zu dramatisieren. Für ihn ist das hier das Duell des Jahres: Khan gegen Katze.

«Sie wird jeden Tag schlauer», sagt er, die Bauern würden ihm zwar beim Aufspüren helfen, wenn die Tigerin wieder eine Kuh gerissen hat. Aber sie hat die Elefanten gesehen und ist sehr misstrauisch. Und sie wird alles tun, um ihre zehn Monate alten Jungen zu schützen.

Einmal, sagt Khan, sei er schon ganz nah dran gewesen, es dämmerte, und er entdeckte die Tigerin im Gebüsch. «Nah genug für den Betäubungspfeil, aber ich hatte keine klare Sicht.» Dann plötzlich hörte er ein Brüllen. T-1 sprang heraus aus dem Gebüsch. «Da darfst du keinesfalls rennen, sonst packt sie dich gleich.» Khan hielt die Position, er hätte schiessen können, aber alles ging viel zu schnell. Plötzlich drehte die Tigerin ab, sprang zur Seite, verschwand im Unterholz. «Ein Scheinangriff», sagt Khan.

Die Chance für den Schuss hat er verpasst, aber er wird der Tigerin auf der Spur bleiben, der grossen T-1, die schon jetzt eine Legende ist.

