James Shaw ist der Held von Nashville

Am Sonntag stürmt in der US-Stadt Nashville ein Mann nur mit einem Mantel bekleidet in ein Waffelrestaurant und eröffnet das Feuer. Er löscht vier Menschenleben aus. Zum Glück ist ein mutiger Kunde eingeschritten, sonst hätte es womöglich weitere Todesopfer gegeben.

James Shaw Jr. isst gerade, als der Täter zu schiessen beginnt. Intuitiv versteckt er sich. Als der Schütze kurz das Feuer einstellt, um sein Gewehr nachzuladen, ergreift Shaw die Chance. «Ich eilte zum Schützen, rang ihn nieder und entriss ihm die Waffe. Ich warf das Gewehr hinter die Theke». Der Schütze flieht, Shaw zieht sich beim Handgemenge Verletzungen am Ellbogen zu und verbrennt sich seine rechte Hand am heissen Lauf des Gewehrs.

James Shaw Jr., 29, is credited with saving numerous lives Sunday morning after he disarmed a man who opened fire on a Tennessee Waffle House. https://t.co/eTiIABjrqh pic.twitter.com/d34irk85Wq — KHOU 11 News Houston (@KHOU) April 22, 2018

«Ich wollte einfach heil rauskommen»

Polizeisprecher Don Aaron lobt den Einsatz von Shaw: «Hätte er den Schützen nicht am Nachladen gehindert, hätte es noch viel mehr Tote in dem Restaurant gegeben. Keine Frage, dadurch hat er viele Leben gerettet. Er ist ein Held». Der 29-jährige Shaw widerspricht. Er habe nicht heroisch gehandelt, sondern sehr eigennützig. «Ich wollte einfach heil aus der Sache rauskommen». Und er fügt an: «Ich möchte nicht, dass die Leute mich für Terminator oder Superman halten. Ich habe das nur zu meinem eigenen Schutz gemacht.»

Investigation on going at the Waffle House. Scene being processed by MNPD experts. This is the rifle used by the gunman. pic.twitter.com/lihhRImHQN — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018

Shaw – der Held, der keiner sein will – denkt aber vor allem an die Opfer. Er möchte mit den Familien in Kontakt treten. «Ich möchte mit ihnen sprechen und fragen, wie es ihnen geht.» Nun sammelt Shaw in einem ersten Schritt Spenden für die Hinterbliebenen. In sieben Stunden hat er bereits 12’000 US-Dollar auf seiner GoFundMe-Seite gesammelt. «Ich hoffe, wir können die Gewalt beenden – alle Arten von Gewalt, nicht nur Waffengewalt», schreibt Shaw auf der Spendenseite.

Opfer identifiziert

In der Zwischenzeit hat die Polizei die vier Opfer der Bluttat identifiziert: Die Todesopfer sind allesamt nicht älter als 30 Jahre. Darunter der 29-jährige Taurean C. Sanderlin, Angestellter des Restaurants, in dem sich die Tat ereignete. Das zweite Opfer, die 21-jährige DeEbony Groves, wird von ihrer ehemaligen High School als herausragende Basketballspielerin beschrieben. Weiter wurde der 20-jährige Joe R. Perez als Opfer identifiziert, sowie der 23-jährige Akilah DaSilva, ein Musikstudent an der Middle Tennessee State Universität. (bus)