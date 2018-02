Jesus darf für Jeans werben

Das litauische Modeunternehmen Sekmadienis hat für eine neue Kleiderlinie eine Kampagne lanciert, die auch die gewünschte Aufmerksamkeit auf sich zog – und für eine Kontroverse sorgte. Die Werbekampagne bestand aus Plakaten, auf denen eine Frau und ein Mann zu sehen sind: beide mit Heiligenschein und mit Tattoos, sie in einem weissen Kleid und er in blauen Jeans. Der Mann mit dem langen Haaren und dem Dornenkranz auf dem Kopf ist unschwer als Jesus zu erkennen, die Frau stellt Maria dar. «Jesus, was für Jeans!», heisst es auf einem der Werbeplakate.

Stopp der Werbekampagne und Busse

Für sehr religiöse Kreise war diese Werbung keinesfalls akzeptabel. Sie sahen einen Missbrauch von christlichen Symbolen zu Reklamezwecken. Wegen der Verletzung von religiösen Gefühlen und der öffentlichen Moral gingen bei der litauischen Konsumentenschutzbehörde mehrere Beschwerden ein. Die Behörde holte bei der katholischen Bischofskonferenz Rat ein. Danach stoppte sie die Werbekampagne und verhängte eine Busse von 580 Euro gegen die Modefirma. Sekmadienis legte eine Klage ein und ging dann durch alle Gerichtsinstanzen Litauens, ohne Erfolg.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat nun dem Modeunternehmen aus Vilnius Recht gegeben. Dies geht aus einer kürzlich veröffentlichten Medienmitteilung der Strassburger Richter hervor. In ihrer Urteilsbegründung verweisen sie auf das Recht auf Meinungsfreiheit.

Öffentliche Moral nicht gefährdet

Der EGMR räumt zwar Litauens Behörden und Gerichten einen Ermessensspielraum ein. Diese hätten aber nicht ausreichend geprüft, ob die Reklame mit Jesus und Maria tatsächlich religiöse Gefühle verletzt habe. Im Weiteren stellt der EGMR fest, dass die Werbung von Sekmadienis «weder beleidigend oder blasphemisch ist, noch zu Hass anstiftet». Zum Schutz der öffentlichen Moral könne die Meinungsäusserungsfreiheit zwar beschränkt werden. Bei einem Werbeverbot müsse allerdings «eine faire Balance» gewahrt bleiben zwischen eventueller Verletzung von öffentlicher Moral und religiösen Gefühlen und dem Recht auf Meinungsfreiheit. Der Staat Litauen muss nun dem Modeunternehmen einen Schadenersatz in der Höhe von 580 Euro zahlen. (Tages-Anzeiger)