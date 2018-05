«Jetzt weiss ich, was die Hölle ist»

Die Zahl der Skitourengänger, die am Pigne d'Arolla ums Leben gekommen sind, hat sich am Dienstag auf sechs erhöht. Laut der Polizei befinden sich unter den Toten eine 52-jährige Bulgarin sowie fünf Tourengänger aus Italien.

Einer der überlebenden acht Skitouren-Fahrer hat sich über einen Freund in italienischen Medien zu den Vorfällen geäussert. «Mir geht es gut, inzwischen konnte ich das Spital wieder verlassen», sagt Tommaso P. der Nachrichtenagentur Ansa. Der 50-jährige Architekt lebt eigentlich in Australien und war nur für kurze Zeit zu Besuch in Europa.

Tommaso P. war einer der 14 Alpinisten, die die Nacht draussen bei -5 Grad in den Walliser Alpen verbringen mussten, weil sie eine Berghütte nicht gefunden hatten. «Jetzt habe ich verstanden, was die Hölle ist», sagt Tommaso P. in der italienischen Zeitung «Corriere della Sera». «Die Hölle kann nichts anderes sein als diese Kälte und eine Nacht wie diese.»

«Schlaft nicht ein»

Eine junge deutsche Skitour-Teilnehmerin hat die Nacht möglicherweise nur dank der Unterstützung von Tommaso P. überlebt. «Du musst dich bewegen», habe er ihr immer wieder gesagt. «Ich bitte dich, beweg dich, hör nicht auf. Schlaf nicht. Schlaf nicht ein.»

Auch die anderen, die ihn in der Dunkelheit nicht sehen konnten, habe er unermüdlich mit Worten motiviert. «Bewegt die Arme und die Beine, schlaft nicht ein», habe er seinen Kameraden zugerufen, ohne zu wissen, ob sie überhaupt noch lebten. Aus seiner Sicht hat eine tragische Fehlerkette zum Unglück geführt. «Wir haben uns vier, fünfmal verloren.» Die Sicht sei miserabel gewesen. «Und dann haben wir auf einem Gebirgssattel angehalten. Das tut man nicht, wenn es so stürmt. Wir hätten stattdessen an einer abgeschirmten Stelle ein Loch graben sollen.»

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet von Tages-Anzeiger/Newsnet. (oli/chi)