Junglenker verschiebt Betonsockel in Chur um 13 Meter

Ein 18-Jähriger ist an Heiligabend am Steuer seines Autos in Chur kurz eingenickt. Der Wagen prallte in einen Betonsockel für die Verkehrsberuhigung und schob diesen 13 Meter weiter.

Am Auto entstand Totalschaden, wie die Stadtpolizei heute mitteilte. Der junge Mann gab an, er sei müde gewesen. Den Unfall überstand er unverletzt. Er war erst seit einem Monat im Besitz eines Fahrausweises. (sep/sda)