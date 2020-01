Katze läuft mit vier Titan-Prothesen aus dem 3D-Drucker

Eine Katze in Sibirien kann dank aussergewöhnlicher Prothesen an ihren vier Pfoten wieder laufen. Dymka habe die Operation vor sieben Monaten gut überstanden und könne nun rennen, spielen und Treppen steigen, wie die russische Universität Tomsk am Mittwoch mitteilte.

Die Katze hatte im eisigen russischen Winter ihre vier Tatzen, Ohren und den Schwanz verloren. Eine Frau fand das Tier zufällig auf der Strasse und brachte es in eine Tierklinik in der Millionenstadt Nowosibirsk. Die Spezialisten dort stellten gemeinsam mit Experten der Uni Tomsk Titan-Prothesen mit einem 3D-Drucker her.

Es ist den Angaben nach die weltweit zweite Katze, die an allen vier Pfoten Prothesen trägt. Dymka lebt mittlerweile im Haus bei ihrer Finderin. Tierarzt Sergej Gorschkow sagte russischen Medienberichten zufolge: «Erfrierungen sind bei Tieren in Sibirien leider ein sehr reales Problem.» Für viele Tiere bedeute das allerdings den Tod. (fal/sda)