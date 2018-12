Keine Verletzte bei Brand im Zentrum von Winterthur

In Winterthur ist am Morgen des Stephanstag der Dachstock eines Wohnhauses ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Zudem wurde eine Ambulanz aufgeboten, Verletzte gab es laut Kantonspolizei Zürich jedoch keine, heisst es auf Anfrage.

Der Brand ereignete sich in einem Wohnhaus an der Technikumstrasse in der Winterthurer Altstadt. Der Alarm wurde gemäss der Website der Feuerwehr Winterthur um 9.28 Uhr ausgelöst. Über der Innenstadt von Winterthur war eine Rauchsäule zu sehen.

Eine Leserin berichtete, dass sie ihrem Besuch aus dem Ausland die Altstadt zeigen wollte: «In der Technikumstrasse trafen wir auf viele Fahrzeuge der Feuerwehr.» Es sei viel los dort. Das Aufgebot sei wohl so gross, weil das brennende Wohnhaus mit anderen Häusern zusammengebaut ist. «Es besteht die Gefahr, dass das Feuer übergreift.»

(TA/NN)