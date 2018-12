Keine Verletzten bei Brand im Zentrum von Winterthur

An der Technikumstrasse ist am Stephanstag ein Dachstock auf Höhe der Bushaltestelle Technikum komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand; die Brandursache blieb gestern unbekannt. Der Brand hielt ein Grossaufgebot von Feuerwehr und weiteren Einsatzkräften während Stunden auf Trab. Der Verkehr auf der viel befahrenen Technikumstrasse wurde umgeleitet, einzig Stadtbusse konnten das weiträumig abgesperrte Gebiet einspurig passieren. Gemäss Angaben der Feuerwehr ging kurz vor 10 Uhr eine Meldung wegen Rauch in einem Wohnhaus an der Technikumstrasse ein. Das Feuer, welches im Dachstock des Hauses ausgebrochen war, konnte rasch gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden. Das Gebäude stand laut dem Sprecher der Kantonspolizei Marc Besson grösstenteils leer. Im Erdgeschoss ist das Malergeschäft Feusi einquartiert. Ob der Dachstock oder die dritte Etage bewohnt waren, bleibt unklar. Auch bei der Evakuation der benachbarten Gebäude mussten laut Besson nur wenige Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Mehrere Stunden im Einsatz

Nach dem Löschen des eigentlichen Feuers waren die Einsatzkräfte während Stunden mit kleinen Brandherden beschäftigt. «Wir arbeiten uns Schritt für Schritt ins Haus vor», sagt Feuerwehr-Kommandant Jürg Bühlmann während des laufenden Einsatzes. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch die alte Bauweise der Altstadtliegenschaft. Die Feuerwehrleute hatten es mit verwinkelten Gängen, kleinen Räume und miteinander verbundenen Dachböden zu tun. Zugang verschafften sie sich über das Nachbarhaus. Eine besondere Herausforderung waren laut Bühlmann die viele Hohlräume in den Böden und zwischen den Mauern: Die Feuerwehrleute fanden entzündbares Isolationsmaterial wie Zeitungen, Schlacke oder Schilfrohr vor. Noch während der Löscharbeiten entfernte die Feuerwehr deshalb schrittweise das alte Isolationsmaterial. Dieses warfen die Einsatzkräfte wie weitere Gegenstände, die dem Feuer zum Opfer fielen, aus dem dritten Stock in Mulden. Das Haus verfügte laut Bühlmann nur auf der einen Seite über eine Brandschutzmauer, nämlich zum Gebäude mit dem Durchgang zum Nespresso-Shop hin.

Brandursache noch unklar Das Brandhaus mit dem Namen «Zum Regenbogen» wurde 1807 erstellt. Gemäss dem «Winterthur-Glossar» waren hinter der hinter der Fassade bis zuletzt eine klassizistische Ausstattung mit Volltäfer und Stuckrahmendecke erhalten. Das ursprünglich dreigeschossige Haus wurde später aufgestockt, wodurch es seine Nachbarhäuser überragte. Den Einsatzkräften kam dieser Umstand entgegen: «Der Grundsatz lautet, dass im Brandfall kleine Häuser grosse Häuser anzünden», sagt Kommandant Bühlmann. Das unterscheidet den gestrigen Einsatz auch vom Alstadtbrand, der 2012 am Neumarkt wütete und ein Haus zerstörte. «Dieses Mal war die Gefahr kleiner, dass das Feuer auf die Nachbarhäuser übergreift.» Auch die Stabilität der Häuserzeile sei dadurch weniger beeinträchtigt gewesen. Rund 90 Personen von Schutz & Invention Winterthur, Kantonspolizei Zürich, Stadtpolizei Winterthur und des Rettungsdienstes standen im Einsatz. Den Sachschaden beziffert die Kantonspolizei auf mehrere hunderttausend Franken. Die Ursache des Feuers wird nun von Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland abgeklärt.

Personen, die Beobachtungen zum Brand gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (TA/NN)