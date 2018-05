Kilauea spuckt Aschewolke zehn Kilometer hoch

Der Kilauea Vulkan auf Hawaii gibt keine Ruhe. Nach einem weiteren Ausbruch türmt sich über der Inselkette im Pazifik eine gewaltige Aschewolke auf.

Wissenschafter der US-Behörde USGS sprachen am Donnerstag von einem «explosiven» Ausbruch und stellten Fotos von der Aschewolke über dem Vulkan Kilauea auf Big Island ins Netz.

BREAKING: Explosive eruption has occurred at Hawaii’s Kilauea volcano.



BREAKING: Explosive eruption has occurred at Hawaii's Kilauea volcano.