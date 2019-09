Klaas sammelt für Flüchtlinge und erntet Schadenfreude

Ein Fernsehkomiker spricht von Menschlichkeit und meint es ernst. Zum Beispiel, als er im Juli 2018 in einem Youtube-Video zu Spenden für die Seenotrettung aufruft. Klaas Heufer-Umlauf, so kam es rüber, wollte ein Hilfsprojekt zur Rettung Geflüchteter im Mittelmeer starten, mit einem eigenen Schiff. Die einen bewunderten seinen Mut, die anderen unterstellten ihm PR. Der mischt sich in die internationale Politik ein? Darf der das? Am Ende spendeten 7428 Menschen 297'036 Euro.

Doch das Schiff war bisher nicht im Einsatz. Zum Thema gemacht hat das jetzt ein österreichisches Rechercheportal. Finanziert wird es über eine Privatstiftung des Red-Bull-Milliardärs Dietrich Mateschitz. Sie trägt den Namen «Quo Vadis Veritas?», «Wohin gehst du, Wahrheit?», und sieht sich als nachrichtliche Alternative zu anderen Medien. Die Themen, unter anderem: «Migration: Der Balkan wird wieder durchlässig», «Islamstunde: Propagandaheft für den politischen Islam?»

Auch ist auf der Seite ein Interview mit dem österreichischen Rechtsaussen Herbert Kickl zu hören, der hier noch als «Innenminister» geführt wird. Die Fragen stellt der Chefredakteur und Herausgeber der Seite. Der Mann ist auch Autor des faktenreichen, im Ton aber anklagenden Artikels über Klaas Heufer-Umlauf.

Diskutiert wird die Frage, ob Heufer-Umlauf mit seinem Aufruf Spender in die Irre geführt haben könnte.

Der wiederum sagt am Dienstagnachmittag am Telefon: «Die meisten Fakten stimmen. Im Text ist aber auch viel Schadenfreude spürbar.» Diskutiert wird nun die Frage, ob Heufer-Umlauf mit seinem Aufruf («Ich werde persönlich dafür sorgen, dass das Geld da ankommt, wo es hin muss») Spender in die Irre geführt haben könnte. Und ob das von ihm mitangestossene und vom grünen Europa-Parlamentarier und Seenotretter Erik Marquardt geleitete Projekt «Civilfleet» vielleicht zu leichtfertig mit Spenden umgegangen ist.

Die 297'036 Euro sind weniger geworden. Gechartert hatte man das in Panama registrierte Schiff Golfo Azzurro über eine niederländische Stiftung. Dass es unter panamamaischer Flagge geführt wurde, sei anfangs durchaus sinnvoll erschienen, heisst es bei Civilfleet. Schliesslich sei «mit erheblicher Gängelung durch europäische Regierungen» zu rechnen gewesen, hätte man das Schiff mit einer europäischen Flagge ausgestattet.

Und da man lange mit dem baldigen Auslaufen gerechnet habe, wurde es für mehrere Zehntausend Euro umgebaut – allerdings so, «dass das Equipment leicht rückbaubar ist, um auf anderen Schiffen eingesetzt zu werden, wenn das Projekt scheitert oder beendet wird», versichert Civilfleet.

«Es ist extrem teuer, Menschen im Mittelmeer zu retten»

Als Panama allerdings – in der unter dem italienischen Innenminister Matteo Salvini damals sehr angespannten politischen Lage – damit begann, Seenot-Rettungsbooten seine Flagge zu verweigern, versuchte man es mit einem neuen Anlauf: Mit der Registrierung des Schiffes im Inselstaat Vanuatu im Südpazifik. «Leider hat es der Eigner in der Folge nicht geschafft, ein gültiges Flaggenzertifikat vorzuweisen», erklärt Civilfleet.

Am Ende habe das Projekt (zwar nicht so viel wie von dem österreichischen Portal vermutet, aber immerhin doch) «einen mittleren fünfstelligen Betrag gekostet», den man «wohl nicht» mehr zurückerhalte. «Wir wollten nicht abbrechen, sondern mit der Situation umgehen, die Risiken auf unserer Seite aber auch begrenzen», sagt Erik Marquardt. «Ich halte das für richtig, auch heute noch, dass wir nicht aufgegeben haben.» Und: «Es ist extrem teuer, Menschen im Mittelmeer zu retten. Da kann man keine Geld-zurück-Garantie geben. Man muss sich der Tatsache stellen, dass man auch scheitern kann.»

Prominente, die helfen möchten, das ist oft gut gemeint, verläuft aber manchmal unglücklich. Mit einer «Mädchen-Akademie» wollte Popsängerin Madonna einst Kinder in Malawi unterstützen – Millionen Euro sollen versandet sein. Til Schweiger wollte 2015 aus einer alten Bundeswehr-Kaserne in Osterode ein «Vorzeige-Flüchtlingsheim» machen, doch gab es Probleme mit Asbest in den Gemäuern.

Heufer-Umlauf betreut selbst geflüchtete Familien

Weil auch Menschenfreundlichkeit zum Imageproblem werden kann, haben sich einige Beraterfirmen mittlerweile sogar auf «Celebrity Activism» spezialisiert. Aber es muss ja nicht immer nur um den eigenen Marktwert gehen.

Klaas Heufer-Umlauf, 36, Vater von zwei Kindern und ehemaliger Zivildienstleistender der Geriatrie-Station eines Kölner Krankenhauses, sagt, er habe es ernst gemeint, als er vor einem Jahr unter dem Eindruck der Flüchtlingstragödie den Aufruf verfasste. «Zusammen mit meiner Mutter betreue ich selbst Flüchtlingsfamilien. Da liegt das doch nahe. Ausserdem stammen 30'000 Euro der Spenden aus meinem Privatvermögen.»

Mit den Spenden habe man auch ein anderes Boot bezahlt, mit dem «aktiv Seenotrettung» betrieben worden sei.

Vor ihm hatte bereits Jan Böhmermann Geld für Seenotretter gesammelt. Nach der Festnahme von Sea Watch-Kapitänin Carola Rackete akquirierten Böhmermann und Heufer-Umlauf gemeinsam mehr als 800'000 Euro. Nun sagt Heufer-Umlauf, er finde es «zynisch zu sagen: Guck mal, die Doofis, hat nicht geklappt». Mit den Spenden habe man ja auch ein anderes Boot bezahlt, mit dem «aktiv Seenotrettung» betrieben worden sei.

«Langsam geht es mir auf die Nerven»

Die auf der Golfo Azzurro eingerichtete Krankenstation sowie den schusssicher gemachten Tank möchte man anderen Seenotrettern zur Verfügung stellen. «Langsam geht es mir auf die Nerven: Wird privates Engagement diskreditiert, dann macht man halt keines mehr», sagt Heufer-Umlauf. Politiker wie Salvini hätten als Gegner der Seenotrettung die Retter «finanziell ausbluten» lassen, das sei der wahre Skandal.

Populisten nahmen das alles trotzdem genüsslich zum Anlass für Häme: «Heufer-Umlauf ist mit seiner pseudohumanitären PR-Kampagne zur sog. #SeenotRettung gescheitert», twitterte einer, immerhin Mitglied des deutschen Bundestags. «Eine erfreuliche Selbstenttarnung jener Kreise, die Porsche fahren und dem Bürger immer neue Lasten zumuten.» Dazu Heufer-Umlauf: «Wenn die mich hassen, dann schlafe ich mit einem Lächeln auf dem Gesicht.»

Mitarbeit: Sophie Aschenbrenner