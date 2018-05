Kran stürzt auf fahrenden Zug

Der Ausleger eines Baukrans ist am Samstagmorgen in Schinznach-Bad AG auf einen SBB-Zug gestürzt. Er hat die Frontscheibe des S-Bahn-Zuges eingeschlagen. Die Zugpassagiere wurden evakuiert.

Die rund 45 Passagiere wurden in einen anderen Zug evakuiert und nach Brugg gebracht. Sie bleiben gemäss dem Polizeisprecher unverletzt. Die Lokführerin habe einen Schock erlitten und werde betreut.

Der Zwischenfall hatte sich kurz nach 9 Uhr ereignet, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Der Ausleger des Baukrans sei mit der Frontscheibe des Zuges kollidiert und habe diese zerstört. Der S-Bahn-Zug habe sofort gestoppt.

#SchinznachBad #Unfall Baukran um 09.10 h auf SBB-Zug gestürzt. Rettungskräfte vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) 26. Mai 2018

Laut einem Passagier sei der Zug während der Fahrt getroffen worden. Die Zugführerin habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, schreibt «20 Minuten».

Der Zwischenfall hat sich gemäss Polizei im Zusammenhang mit der Demontage des Krans durch Mitarbeiter einer Firma ereignet. Auf Bildern ist zu sehen, dass der Arm des Baukrans an einem Pneukran befestigt ist. Neben der Bahnstrecke werden Mehrfamilienhäuser gebaut.

Zur Klärung der Unfallursache hat die Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete vor Ort eine Strafuntersuchung. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten gestalten sich nach Angaben der Polizei aufwändig. Es mussten Fachleute von Spezialunternehmen beigezogen werden. Im Einsatz steht auch ein Sachverständiger der Suva.

Wie SBB-Mediensprecher Jürg Grob der sda sagte, entstand an der Fahrleitung und an den Gleisen kein Schaden. Die havarierte S-Bahn-Kombination wurde vom Lösch- und Rettungszug der SBB in ein Depot abgeschleppt. Dort würden Untersuchungen vorgenommen, erklärte Grob.

Der Zug der Typs «Flirt» war gemäss SBB von Turgi nach Aarau unterwegs gewesen. Die Strecke zwischen Brugg und Rupperswil wurde nach dem Zwischenfall komplett unterbrochen. Züge fallen aus oder werden umgeleitet. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, ist noch unklar.

Unterbruch: Brugg AG - Rupperswil https://t.co/0qOUyBppMZ — Railinfo SBB (@railinfo_sbb) 26. Mai 2018

(nag/sda)