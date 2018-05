Lastwagen blockierte A1: Zehn Kilometer Stau am Baregg

Auf der A1 beim Baregg-Tunnel verunfallte am Montagabend ein Lastwagen. Er war unterwegs in Richtung Zürich und kollidierte mit der Mittelleitplanke, wie «20 Minuten» berichtete. Die Folge waren grosse Verkehrsbehinderungen. Laut dem TCS stauten sich die Autos Richtung Zürich auf 10 und in Richtung Bern auf 9 Kilometern Länge.

#A1 - Bern -> Zürich - zwischen Baden-West und Neuenhof Stau, Unfall — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) May 14, 2018

Ausweichroute A14 / A2

Die Fahrbahn war in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt. Der TCS empfahl den Reisenden, über die Autobahn durch das Wiggertal auszuweichen.

Der Rückstau beträgt mehrere Kilometer. Auch die Nebenstrassen sind überlastet. Karte: TCS/Google (oli)