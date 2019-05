Lawine reisst sieben Personen mit

In der Region Col du Tournelon Blanc in der Gemeinde Bagnes ist am Samstag eine siebenköpfige Gruppe von Tourenskifahrern von einer Lawine mitgerissen worden. Die Skifahrer waren zum Corbassière-Gletscher unterwegs, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.

Vier der Tourenskifahrer wurden verletzt und ins Spital gebracht. Wegen der Wetterbedingungen wurde die Rettungsaktion erschwert, wie die Polizei schreibt. Die drei unverletzten Skifahrer wurden zur Panossièeres-Hütte geflogen.

300 Meter lang, 100 Meter breit

Die Gruppe war mit einem Bergführer unterwegs. Dieser blieb unverletzt. Laut der Polizei handelt es sich um Schweizer Staatsangehörige. Die Lawine erstreckte sich auf einer Länge von 300 Metern und war rund 100 Meter breit. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Wallis Air-Glaciers/Maison FXB du Sauvetage, KWRO 144 und die Regionale Rettungskolonne Entremont. (red)