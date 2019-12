Lawinen-Dramen im Wallis und in Italien

In der Region Lauchernalp im Wallis wurde am Samstag ein Tourenskifahrer von einer Lawine verschüttet und schwer verletzt. Er befindet sich in kritischem Zustand. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Walliser Kantonspolizei ausserhalb des Skigebiets.

Der 55-jährige Deutsche und sein Sohn hatten am Samstagvormittag unterhalb der Station Gandegg die Skipisten verlassen und sich in Richtung Stieltihorn auf den Weg gemacht, wie die Walliser Kantonspolizei am Abend mitteilte. Auf einer Höhe von etwa 2700 Metern wurde der Vater von einer Lawine mitgerissen.

Wiler/Lauchernalp : une personne grièvement blessée dans une avalanche https://t.co/kP0a0Rb20b — Police Valais (@PoliceValais) December 28, 2019

Der Sohn, der nicht verschüttet wurde, schlug Alarm, ortete den Vater mit dem Verschüttetensuchgerät und begann, ihn auszugraben. Eine Rettungsmannschaft konnte den Vater schliesslich aus zwei Metern Tiefe bergen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Inselspital nach Bern geflogen.

Glück im Unglück in Leysin

Glimpflich ging dagegen ein Lawinenniedergang bei Leysin in den Waadtländer Alpen aus. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Zunächst hatten eine Rettungskolonne und eine Helikopterbesatzung nach möglicherweise Verschütteten gesucht.

Die Lawine ging ausserhalb des Skigebietes nieder. Ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Onlineportals der Zeitung «24 Heures».

In weiten Teilen der Schweizer Alpen herrschte am Samstag verbreitet erhebliche Lawinengefahr. Das entspricht der mittleren von fünf Gefahrenwarnstufen.

Drei Tote im Schnalstal

Bei einem Lawinenabgang in Südtirol kamen eine Frau und zwei Mädchen aus Deutschland ums Leben. Die drei waren am Samstag im Schnalstal auf einer Skipiste unterwegs, als die Schneemassen sie kurz nach Mittag erfassten.

Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Lawine soll gemäss den Angaben etwa 150 Meter breit und ungefähr 500 Meter lang gewesen sein. Rund 70 Einsatzkräfte, unterstützt von drei Helikoptern, suchten gemäss Medienberichten nach den Verschütteten.

Die Frau und ein siebenjähriges Mädchen seien schliesslich in einem fortgeschrittenen Stadium der Unterkühlung gefunden worden, hiess es. Beide hätten vor Ort nicht wiederbelebt werden können. Das zweite Mädchen, dessen Alter nicht angegeben wurde, wurde in ein Spital gebracht, starb dort aber ebenfalls.

Lage falsch eingeschätzt?

Zwei weitere Menschen, die mit den drei Deutschen unterwegs waren, erlitten den Angaben zufolge durch die Lawine Verletzungen. Sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Was die Lawine ausgelöst hatte, war am Samstag noch offen. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ein Vertreter der Schnalstaler Gletscherbahn sagte gemäss der Nachrichtenagentur Ansa, dass die Situation trotz Lawinengefahr – diese lag auf der mittleren von fünf Gefahrenstufen – nicht als gefährlich beurteilt worden sei. Hätten daran Zweifel bestanden, wäre die Abfahrt nicht freigegeben worden. (fal/sda)