Lebender Gecko in Migros-Broccoli

Was hat ein etwa acht Zentimeter langer, beige-braun gestreifter, lebendiger Gecko im Broccoli der Migros zu suchen? Diese Frage stellte sich eine Kundin nach ihrem Einkauf in der Migros Witikon im Zürcher Kreis 7 vergangene Woche.

Ihr Mann wollte gerade den Broccoli rüsten, als ihm etwas herunterfiel. «Wahrscheinlich ein Stück Broccoli», war seine erste Vermutung. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass das kleine Stückchen Etwas überhaupt keine Ähnlichkeiten mit dem groben, gummiartigen, grünen Gemüse hatte. Vielmehr habe es einer Eidechse geglichen, meint die 37-Jährige. Es sei in einer Art Schockstarre gewesen, als sie es vom Boden aufnahm und unter ein Glas stellte. Kein Wunder: Der Broccoli sei mehrere Tage im Kühlschrank gewesen.

Insektenfresser aus dem Mittelmeerraum

«Wir haben dann anschliessend im Internet nachgeschaut, um was für ein Tier es sich genau handeln könnte», erzählt die Zürcherin. Das Fazit ihrer Suche: ein Mauergecko.

Zu diesem Schluss kam auch der Kurator Dr. Robert Zingg vom Zoo Zürich, als wir ihm die Bilder zeigten. Es handle sich um ein jüngeres Tier aus dem Mittelmeerraum, erklärt er. «Geckos sind wechselwarme Tiere. Ihre Körpertemperatur passt sich der Aussentemperatur an.» Der Gecko habe sich aufgrund des Kühlschrankaufenthaltes deshalb in einer Kältestarre befunden, so Zingg.

Klar ist auch: Der Broccoli dürfte für den Gecko nicht sonderlich verführerisch gewesen sein, denn Geckos fressen vorwiegend Insekten. «Dieses Exemplar ist womöglich aus Versehen in ein Verarbeitungszentrum gelangt», vermutet Zingg.

Migros: Ein bis drei Fälle pro Jahr

Diese Vermutung liegt nahe. Immerhin stammte der Bio-Broccoli aus Spanien. Die Migros lässt ihre ausländischen Produkte grösstenteils vor Ort verarbeiten. «Der Broccoli wird direkt im Ursprungsland verpackt. Kontrollen werden bei den Lieferanten und Produzenten vor Ort ebenso wie in der Schweiz durchgeführt», sagt Marcel Schlatter, Mediensprecher des Migros-Genossenschafts-Bundes, auf Anfrage.

Wie sich das Tier jedoch unentdeckt durch die Warenkontrolle, die manuelle Verarbeitung sowie den Packprozess schmuggeln konnte, ist laut Schlatter schwierig abzuklären, da sich die Kundin nicht persönlich bei der Migros gemeldet habe. Er fügt jedoch an: «Da es sich beim Gemüse um ein Naturprodukt handelt, lässt es sich nie ganz ausschliessen, dass sich Kleintiere darin ‹verirren›».

Das ausländische Gemüse der Migros wird weitgehend vor Ort verarbeitet. Bild: Gaetan Bally, Keystone

Die Migros registriert Kleintierfunde, sofern sie seitens der Kundschaft gemeldet werden. Pro Jahr sind es etwa ein bis drei solcher Fälle. Kunden mit ähnlichen Erfahrungen sollten sich mit dem Etikett des Produktes an den Migros-Kundendienst wenden, empfiehlt Schlatter. «So können wir zurückverfolgen, woher die Ware kommt, und dann weitere Abklärungen treffen.»

Tatsächlich passieren Fälle wie diese immer wieder einmal. So berichtete der britische Nachrichtensender BBC im Jahr 2015 von einer Familie in Wales, die beim Zubereiten des Weihnachtsessens ebenfalls auf einen Gecko im Broccoli gestossen sei. Etwas erschreckender dürfte die Entdeckung zweier Personen in Florida vor zwei Jahren gewesen sein: Laut der britischen Tageszeitung The Guardian fanden diese in einem in Plastik verpackten Salat eine tote Fledermaus.

Der Findelgecko heisst jetzt Cosmo

Die Leserin jedenfalls quartierte den Gecko kurzfristig in ein Provisorium um, wo er sich relativ schnell aus der Starre gelöst habe. Zufälligerweise war eine Kollegin zu Besuch, welche Interesse am kleinen Ausreisser zeigte. Diese musste laut lachen, als sie von diesem speziellen Fund hörte. «Ich dachte mir: ‹Das gibts doch nicht!›», sagt die Freundin der Finderin. «Sie hat mich gefragt, ob ich das Tier adoptieren wolle, und ich dachte mir, meine zwei Kinder hätten sicher Freude daran.»

Hat ein neues Zuhause gefunden: Dem Gecko gehe es am neuen Ort gut, sagt die Besitzerin. Bild: Leserfoto

Bei ihr fand der junge Gecko jetzt ein neues Zuhause in einem alten Aquarium. Die Familie habe Sand, Steine und eine Wärmelampe für ihn gekauft. «Wir haben uns extra in einer Tierhandlung erkundigt», erklärt sie. Cosmo, wie sie den kleinen Gecko tauften, gehe es gut in seinem neuen Zuhause. «Er frisst fleissig Grillen und ist aktiv.»

Es ist durchaus möglich, die ungefährlichen Geckos bei geeigneter Unterbringung als Haustiere zu halten, meint Zookurator Zingg. Wer entgegen der tiefen Wahrscheinlichkeit also einen Gecko in seinem nächsten Einkauf finden sollte, könne diesen mit der notwendigen Sachkenntnis behalten. Eine Abgabe an den Zoo Zürich ist laut Zingg allerdings auch möglich.