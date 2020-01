Lebloser Körper bei Yverdon gefunden

Am Ufer des Neuenburgersees in Yverdon-les-Bains wurde am Montagnachmittag eine Leiche entdeckt. Die Identifikation ist im Gang.

Ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei bestätigte am späten Montagabend einen Bericht des Portals der Zeitung «24 Heures» über den grausigen Fund. Der leblose Körper sei in der Nähe des Seeufers gefunden worden. Weitere Angaben machte der Polizeisprecher nicht. Er stellte weitere Informationen für Dienstag in Aussicht. (fal/sda)