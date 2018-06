Luxushotel in London steht in Flammen

Am Mittwochnachmittag ist über dem Madarin-Oriental-Hotel im Herzen von London eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Nach Angaben britischer Medien steht die Feuerwehr mit einem Aufgebot von etwa 100 Leuten und 15 Fahrzeugen im Einsatz.

Angestellte des Hotels seien evakuiert und in den nahegelegenen Hide Park begleitet worden, berichtet BBC. «Von uns ist niemand verletzt», sagt ein Hotelmitarbeiter gegenüber der Zeitung. «Warum das Feuer ausgebrochen ist, wissen wir nicht. Der Feueralarm ging los und wir wurden alle aufgefordert, nach draussen zu gehen.»

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j