«Man hörte ein extrem lautes Getöse»

Nach einem gewaltigen Felssturz in Österreich sind rund 150 Bewohner eines Tals in Tirol von den Aussenwelt abgeschnitten. In der Gemeinde Vals südlich von Innsbruck waren am Heiligabend grosse Mengen Felsen und Erdreich auf eine Strasse gestürzt, wie die Nachrichtenagentur APA am Montag unter Berufung auf die Polizei berichtete. 40 Menschen aus neun Häusern mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand.

Ein ohrenbetäubender Lärm hatte die etwas ausserhalb des Ortes lebende Martina Wolf vom Berggasthof Steckholzer auf die drohende Gefahr aufmerksam gemacht, wie sie Heute.at erzählt. «Wir sind sofort vors Haus gelaufen um zu sehen was los ist. Da hörte man ein extrem lautes Getöse, dass alles andere übertönte.» Ihr erster Gedanke galt ihren Eltern, die weiter unten im Tal leben. Von ihrem Wohnort aus konnte man die betroffenen Stellen im Tal jedoch nicht klar erkennen. Deshalb stieg sie ins Auto, um sich über das Wohlergehen ihrer Eltern selbst zu versichern.

Im Tal angekommen zeigte sich das volle Ausmass des Naturereignisses. Das Haus von Martina Wolf's Eltern entging nur um Haaresbreite der völligen Zerstörung. «Das war richtig knapp», so die Tirolerin. «Ein paar Meter näher und es wäre schlimm geworden.»

Ruhige Weihnachten

Für Martina Wolf hat der weihnachtliche Felssturz aber auch durchaus seine positive Seiten. Vor allem die Tatsache, dass niemand verletzt wurde. Aber auch der Umstand, dass das bei Touristen beliebte Valsertal wegen dem Naturschauspiel wohl einen der ruhigsten Weihnachtsabende seiner Geschichte feiern durfte. «Es war zu Weihnachten noch nie so ruhig bei uns wie in diesem Jahr», freut sich Wolf. Momentan ist eine An- und Abreise aus dem Tal nur zu Fuss möglich. «Aber darauf verzichte ich gerne. Das ist mir noch immer viel zu gefährlich», so Frau Wolf weiter.

In dem Gebiet sitzen nun aber 150 Dorfbewohner fest. Die Zufahrtsstrasse in das Seitental des Wipptals ist dem Bericht zufolge auf einer Breite von 150 Metern verschüttet, die Erd- und Geröllmassen türmen sich bis zu 50 Meter hoch auf. Die eingeschlossenen Bewohner befinden sich im hinteren Talbereich sowie bei der Weiler Padaun und bei Sand. Die Arbeiten der Einsatzkräfte laufen auf Hochtouren. Hunderte Helfer befinden sich vor Ort und kümmern sich um die Sicherung des Gebietes und die Aufräumarbeiten.

Risse haben sich stark ausgedehnt

Rund 80 Bewohner aus dem hinteren Talbereich hatten dem Bericht zufolge zunächst darauf gehofft, am Montagabend aus dem Gebiet herauszukommen. Nach mehreren Erkundungsflügen mit einem Hubschrauber wurde die Sperre am Montag aber sogar noch ausgeweitet. «Die Eingeschlossenen werden voraussichtlich noch zwei Tage nicht erreichbar sein», sagte Bürgermeister Klaus Ungerank gestern der APA.

Durch die Ausweitung der Sperre wurde dann auch den 50 Bewohnern des Dorfs Padaun der Weg abgeschnitten. In dem Gebiet seien «derzeit noch Abstürze im Gange», sagte der Landesgeologe Gunther Heissel im Radiosender ORF Tirol. Einige tiefe Risse hätten sich zudem «sehr, sehr stark ausgedehnt».

Aufregung hält sich in Grenzen

Die Dorfbewohner sollen nun per Hubschrauber notversorgt werden. Die Lage sei aber nicht ernst. «Für Weihnachten hat sich jeder eingedeckt», sagte Bürgermeister Ungerank. Das Freiräumen der verschütteten Strasse wird nach Angaben der Landesregierung gut drei Wochen dauern.

Die Eingeschlossenen trugen die Situation mit Fassung, wie der Rundfunksender ORF berichtete. «Die Leute nehmen das eher ruhig auf», sagte der Gemeindesekretär von Vals, Johann Gatt. «Sie sind natürlich interessiert, wie es jetzt weitergeht. Aber sonst hält sich die Aufregung in Grenzen.»

Kinder passierten kurz zuvor die Stelle

Wenige Minuten vor dem Felssturz am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr hatten dem Bericht zufolge mehrere Kinder auf dem Weg zur Christmette die Unglücksstelle passiert. Sie und auch andere Bewohner des Tales blieben unverletzt. Das sei, «auch wenn es kitschig klingt, ein Weihnachtswunder», sagte Tirols Landeshauptmann Günther Platter nach einer Krisensitzung in Vals.

Der Hang ist als gefährlich bekannt gewesen, wie ORF Tirol weiter berichtet. Bereits im Sommer kam es zu mehreren Steinschlägen. Zusätzlich herrsche im Gebiet Lawinengefahr. An Massnahmen zur Sicherung habe man deshalb bereits vor dem Felssturz angefangen zu arbeiten, so Geologe Heissel. (sep/AFP/SDA)