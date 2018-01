Mann stirbt nach Explosion bei Stockholmer U-Bahn

Bei einer Explosion im Grossraum Stockholm ist am Sonntag ein Mann in den 60gern schwer verletzt worden. Eine 45-jährige Frau habe leichte Verletzungen im Gesicht erlitten, teilte die Polizei mit. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo der Mann seinen Verletzungen erlag, wie schwedische Medien berichten.

Die Explosion ereignete sich am Morgen auf einem Platz nahe der U-Bahn-Station Varby Gard in der Gemeinde Huddinge im Süden der schwedischen Hauptstadt. Hinweise auf eine terroristische Tat gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet worden.

Augenzeugen hätten berichtet, der Mann habe einen Gegenstand vom Boden aufgehoben, der sofort explodiert sei, sagte der Polizeisprecher weiter. Die Zeitungen «Expressen» und «Aftonbladet» berichteten, bei dem Gegenstand habe es sich um eine Handgranate gehandelt. Die wollte der Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. Er verwies auf die noch laufenden Untersuchungen. Es deute «nichts darauf hin, dass es sich gegen das Paar gerichtet hat», sagte er. Die U-Bahn-Station und der Platz wurden abgesperrt. Sprengstoffexperten waren im Einsatz.

(kaf/woz/afp)