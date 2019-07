Mann schiesst auf Food Festival um sich

Im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Schütze auf einem Gastronomie-Festival das Feuer eröffnet und laut Medien mindestens einen Menschen getötet. Bei der Schusswaffenattacke auf dem Gilroy Garlic Festival wurden am Sonntag zudem mehrere Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fernsehsender NBC zeigte Aufnahmen von flüchtenden Menschen, die Polizei eilte mit einem Grossaufgebot zum Tatort. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter