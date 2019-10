Mann stiehlt Krankenwagen und fährt Menschen an

Ein bewaffneter Mann hat in Oslo, Norwegen, ein Ambulanz-Fahrzeug entwendet und damit mehrere Menschen angefahren. Es sollen mindestens sieben Personen verletzt worden sein.

Laut dem norwegischen Rundfunk befindet sich auch Kleinkind unter den Verletzten. Augenzeugen vor Ort berichten davon, Schüsse gehört zu haben.

Die Polizei hat laut Medienberichten eine Person festgenommen. Ein zweiter Verdächtiger sei noch auf der Flucht. Er trage grüne Militär-Hosen und eine Tarnjacke.

Fahndung nach einer Frau

Die Polizei schreibt über Twitter, sie habe Schüsse auf den Krankenwagen abgefeuert, um den Täter zu stoppen. Er sei nicht schwer verletzt. Zudem werde nach einer Frau gefahndet. Sie soll in die Entwendung des Rettungsfahrzeugs involviert gewesen sein.

Unter den Angefahrenen befinden sich laut Polizeiangaben eine Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs gewesen sei, sowie ein älteres Ehepaar.

Norwegian police shoot and wound an armed man who stole an ambulance in Oslo and who reportedly ran down several people. Norwegian broadcaster NRK said several people were hit, including a baby in a stroller who was taken to a hospital. https://t.co/pgKQ1UuZub