Mehr als 100 Tote bei Fährunglück auf Victoria-See

Nach dem Fährunglück auf dem Victoriasee im Herzen Afrikas ist die Zahl der Toten auf mehr als hundert gestiegen. Das berichtete der staatliche Rundfunksender TBC Taifa am Freitag unter Berufung auf den tansanischen Polizeichef, Simon Sirro. In früheren Berichten war von mindestens 79 Toten die Rede. Mindestens 40 Menschen konnten gerettet werden.

Die Fähre «MV Nyerere» war am Donnerstag im südlichen Teil des Sees gekentert. Dem Fähren-Betreiber Temesa zufolge könnten sich an Bord der «MV Nyerere» insgesamt mehr als 300 Menschen befunden haben.

#MVNyerere capsized so close to shore..second sea tragedy in #Tanzania after #MVBukoba sunk in 1996 killing about 500 people. #LakeVictoria pic.twitter.com/V6fZRJSfVr